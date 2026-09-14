Mantan pemain Al Ahli membuat kejutan besar, setelah mengatakan bahwa Jurgen Klopp, pelatih tim nasional Jerman, adalah orang yang memilih rekan senegaranya, Jens Wissing, untuk menukangi Al Ittihad pada musim ini.

Imad Al Hosani, mantan pemain Al Ahli, mengatakan dalam pernyataan kepada saluran "beIN Sports" Qatar: "Saya mendengar bahwa Jens Wissing datang ke Al Ittihad atas rekomendasi Jurgen Klopp".

Ia menambahkan: "Pelatih ini memiliki ambisi dan keinginan, serta ingin menciptakan sesuatu bersama Al Ittihad, dan hal itu terlihat jelas dalam pertandingan-pertandingan yang ia pimpin bersama tim di kompetisi Liga Arab Saudi".

Ia menjelaskan: "Ia selalu bersemangat memberi arahan dan bergerak di luar lapangan, dan intervensinya selalu positif bagi para pemain, terbukti dari hasil-hasil positif yang diraih tim hingga saat ini".

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Ia mengakhiri: "Al Ittihad merekrut seorang pelatih Jerman muda, dan ia berhasil masuk ke atmosfer tim dengan cepat, para suporter mencintainya, dan sudah jelas bahwa instruksi serta sentuhannya positif di atas lapangan".

Wissing menangani Al Ittihad sebelum awal musim ini, setelah memberikan setengah musim yang mengesankan bersama klub sebelumnya, Gamba Osaka dari Jepang, yang mengantarnya meraih gelar Liga Champions Asia 2, dengan mengalahkan Al Nassr.

Sejak kedatangannya ke Stadion Al Inma, pelatih Jerman itu berhasil membawa "Sang Harimau" meraih kemenangan dalam 5 pertandingan di Liga Roshn, berbanding dua hasil imbang, tanpa mengalami satu pun kekalahan, sehingga menempati peringkat kedua di klasemen dengan 17 poin, terpaut satu poin di belakang Al Hilal.

Selain itu, Wissing membawa tim asal Jeddah itu lolos ke babak 16 besar Piala Raja Salman, dan melewati babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite, kemudian lolos ke fase liga.

Al Ittihad memulai fase liga di kompetisi Asia tersebut, hari ini Senin, saat bertandang ke markas Al Shamal Qatar, di Stadion Al Bayt di Al Khor, pada pekan pertama.