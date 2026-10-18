Ahmed Atif, mantan bintang timnas Arab Saudi, melontarkan kejutan terkait masa depan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, direktur teknik Newcastle United, dengan memprediksi kepulangannya ke Al Ahli pada periode mendatang, di tengah awal yang tersendat bersama klub barunya, meski sebelumnya meraih berbagai pencapaian besar bersama "Al Raqi", sehingga namanya kembali menjadi bahan perbincangan di kalangan suporter klub asal Jeddah tersebut.

Atif mengatakan dalam penampilannya di program "Dawreena Ghair": "Saya kira Jaissle sedang melakukan pemanasan di Liga Inggris dan ia akan kembali ke Arab Saudi dalam waktu dekat melalui pintu Al Ahli."

Namun ironisnya, mantan bintang Arab Saudi itu tidak mendukung kepulangan pelatih Jerman tersebut, meski ia menyadari keinginan sebagian suporter Al Ahli untuk mendatangkannya kembali, seraya menegaskan bahwa cara Jaissle meninggalkan klub tetap menjadi catatan negatif yang tidak bisa diabaikan.

Atif menambahkan bahwa suporter Al Ahli menilai tim tidak akan kembali ke level sebelumnya kecuali dengan kehadiran pelatih yang memahami detail klub dengan baik, namun ia menegaskan bahwa jika dirinya menjadi pengambil keputusan, ia tidak akan menyetujui kepulangan Jaissle karena cara kepergiannya, sambil menyebutkan bahwa kepemilikan ide-ide taktis oleh seorang pelatih tidak serta-merta berarti ia akan sukses bersama kelompok pemain mana pun.

Jaissle sendiri meninggalkan Al Ahli pada Agustus 2026, setelah pengalaman yang berlangsung sekitar tiga tahun, di mana ia memimpin tim dalam 138 pertandingan resmi dan meraih 92 kemenangan.

Pelatih Jerman itu berhasil membawa Al Ahli meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali berturut-turut pada musim 2024-2025 dan 2025-2026, serta memenangi Piala Super Arab Saudi pada 2025, sehingga meninggalkan jejak historis sebelum hijrah ke Newcastle.

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Namun awal perjalanan Jaissle di Liga Inggris tidak sesuai harapan, karena Newcastle hanya mengumpulkan 8 poin dalam 7 pertandingan pertama, setelah meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang berbanding tiga kekalahan, dengan gawangnya kebobolan 14 gol dan mencetak 10 gol.

Tekanan terhadap pelatih Jerman itu semakin bertambah setelah kekalahan 0-1 dari Aston Villa pada hari Sabtu, sehingga pertanyaan soal kemampuannya mengembalikan tim ke jalur yang benar terus berlanjut.