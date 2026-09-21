Tampaknya kisruh Musab Al-Juwair, gelandang timnas Arab Saudi, tidak berlalu begitu saja, di mana Naif Hazazi, mantan bintang Arab Saudi, memutuskan untuk menyerang Fahad Al-Mufarraj, manajer timnas Arab Saudi, karena sikapnya terhadap sang pemain.

Timnas Arab Saudi telah mencoret Al-Juwair dari daftar Piala Teluk hanya beberapa hari lalu, karena perilaku indisipliner, yang kemudian diungkap oleh Fahad Al-Mufarraj, yang menegaskan bahwa insiden pemain tersebut terulang lebih dari sekali, dan atas dasar itu ia dicoret serta digantikan oleh Mukhtar Ali.

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Mengenai hal ini, Hazazi mengatakan dalam sebuah video yang ia unggah melalui akunnya di situs "X": "Kenyataannya, apa yang terjadi saat ini adalah gangguan besar bagi timnas kita, seharusnya Arab Saudi akan bermain di sebuah turnamen yang perlu mereka menangkan, malah semua masalah ini bermunculan".

Ia menambahkan: "Kisruh Al-Juwair semestinya tetap dirahasiakan dan kemudian diumumkan setelah beberapa waktu, tetapi Al-Mufarraj mencoretnya lalu setelah itu, ia keluar untuk berbicara di hadapan media, dan saya menolak prinsip semacam ini, karena hal-hal seperti ini tanpa ragu akan memengaruhi pemusatan latihan dan suasananya".

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Ia melanjutkan pembicaraannya: "Saya tidak yakin dengan persoalan makanan yang membuat pemain itu terlambat atau memesannya dari luar, sebab topik ini tidak masuk akal, dan suporter Arab Saudi kini sudah sangat cerdas".





Ia menutup pembicaraannya: "Saya mantan pemain dan saya tahu bahwa pencoretannya adalah karena alasan lain yang tidak akan disebutkan, tetapi Al-Mufarraj mengatakan bahwa pemain itu sebelumnya sudah pernah melakukan insiden yang sama, lalu mengapa saat itu Anda tidak mengambil keputusan yang sama? Ini hanya memiliki satu makna, yaitu adanya perlindungan terhadap para pemain sebelumnya".







