VIDEO: Mantan bintang Newcastle, Dwight Gayle, membahas bangkit kembali setelah dilepas oleh Arsenal, mengagumi 'monster mentalitas' Cristiano Ronaldo, dan lebih banyak lagi dalam podcast Beast Mode

Mantan striker Crystal Palace dan Newcastle United, Dwight Gayle, menjadi tamu terbaru di podcast Beast Mode On, di mana ia membahas perjalanan karirnya dari liga amatir hingga Premier League setelah dilepas oleh Arsenal saat masih muda. Kini berusia 36 tahun, Gayle mengenang masa-masa mengidolakan David Beckham dan Cristiano Ronaldo, alasan mengapa ia tidak cocok dengan Tony Pulis, dan banyak hal lainnya.