Manchester United lolos dari kekalahan yang nyaris terjadi, setelah mencuri hasil imbang dramatis dari tuan rumah Fulham, dalam laga yang mempertemukan keduanya hari Minggu ini, dalam rangka pekan kelima Liga Inggris Premier.

Fulham unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez, pemain United, ke gawangnya sendiri pada menit ke-63.









Menit demi menit berlalu tanpa perubahan skor, dan ketika laga tampak mengarah pada kemenangan Fulham, Manchester United menyamakan kedudukan melalui Matheus Cunha pada menit ke-89.









Dengan demikian, Manchester United melanjutkan puasa kemenangan untuk pekan ketiga secara beruntun setelah kalah dari Manchester City dengan skor 1-0 dan dari Brighton dengan skor 2-3 pada dua pekan sebelumnya.

Koleksi poin Manchester United menjadi 5 poin di peringkat kedua belas klasemen, sementara Fulham menyentuh angka dua poin di peringkat kedua dari bawah.

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