Video: Manchester City obati luka Eropa dengan kemenangan sulit atas Ipswich Town

Bintang Norwegia, Erling Haaland, memimpin Manchester City meraih kemenangan atas tamunya Ipswich Town (3-2), Sabtu ini, dalam lanjutan pekan ketujuh Premier League.

Dengan kemenangan ini, City menambah pundi-pundinya menjadi 21 poin, memuncaki klasemen kompetisi dengan nilai sempurna, sementara Ipswich Town tertahan di 9 poin, menempati peringkat ke-10.





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Phil Foden membawa Manchester City unggul pada menit ke-19, menyusul umpan matang dari rekannya Jeremy Doku, namun tim tamu cepat menyamakan kedudukan pada menit ke-21, setelah aksi satu lawan satu dengan kiper oleh Daizen Maeda, yang menerima umpan dari Abdul Watara.

Pada menit ke-34, bintang Norwegia Erling Haaland kembali membawa tuan rumah unggul dengan mencetak gol kedua melalui sepakan kepala, menyusul umpan silang dari rekannya asal Kroasia, Mateo Kovacic.

Haaland mencetak gol ketiga City pada menit ke-69, dari bola yang ia kuasai dengan mengalahkan bek lewat kekuatan fisiknya, sebelum menuntaskannya dengan sempurna ke dalam gawang.

Drama di menit-menit akhir

Menit-menit akhir pertandingan berlangsung menegangkan, ketika striker Norwegia itu mencetak gol lagi untuk The Citizens pada menit ke-85, namun wasit menganulirnya karena offside.

Harapan Ipswich Town kembali hidup ketika wasit menunjuk titik penalti akibat pelanggaran bek City, Marc Guehi, dan Zian Flemming sukses mengeksekusinya pada menit ke-90, mencetak gol kedua bagi tim tamu.

City berhasil mempertahankan hasil (3-2) hingga sisa waktu pertandingan, sehingga kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan terakhir mereka di kandang sendiri dari Paris Saint-Germain (4-2), pada pekan kedua Liga Champions Eropa.



