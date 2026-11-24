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Suporter Manchester City merayakan kembalinya mantan bintang tim, pemain asal Belgia Kevin De Bruyne, ke Stadion Etihad pada Selasa malam.

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De Bruyne meninggalkan Manchester City pada musim panas 2025 untuk bergabung dengan klub Italia, Napoli, dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama klub Inggris itu berakhir.

Malam ini, De Bruyne kembali ke markas Manchester City bersama Napoli untuk menghadapi tim Inggris tersebut di fase liga Liga Champions.

Suporter Manchester City memberikan kejutan kepada mantan bintang mereka dengan spanduk raksasa bertuliskan "Raja Kevin".

Getty Images

Di sisi lain, Manchester City menyambut kembalinya De Bruyne ke Stadion Etihad melalui akunnya di "X".

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Klub Inggris itu mengunggah video yang merekam kedatangan De Bruyne di Stadion Etihad dengan keterangan "Selamat datang kembali", disertai dua emoji, yakni hati berwarna biru langit, warna seragam tim, dan sebuah mahkota, sebagai rujukan pada julukan "Raja Kevin".

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De Bruyne, sang pencinta Manchester City

Pemain asal Belgia, Kevin De Bruyne, menegaskan bahwa kecintaannya kepada manajemen Manchester City tidak terpengaruh oleh vonis bersalah terhadap klub atas pelanggaran aturan keuangan, yang berpotensi menodai warisannya bersama raksasa Inggris itu.

De Bruyne meraih enam gelar Liga Primer dan satu gelar Liga Champions selama era keemasan City, sehingga menjadi salah satu pemain terhebat klub sepanjang masa.

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Namun, sebagian gelar tersebut bisa dicabut jika City gagal membatalkan putusan yang menyatakan klub bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran terkait aturan keuangan Liga Primer Inggris antara tahun 2009 dan 2018.

Dalam konferensi pers sehari sebelum pertandingan, Senin kemarin, De Bruyne mengatakan: "Saya bangga dengan apa yang telah saya raih sebagai pesepak bola, dan sejujurnya ini adalah klub saya. Saya mencintai para pemilik klub."

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Ia menambahkan: "Saya bahkan sempat berbicara dengan ketua klub, Khaldoon Al Mubarak, tentang cara membeli sebuah klub. Saya hanya merasakan kasih sayang terhadap klub ini, dan itu tidak akan pernah berubah, begitu pula cara orang-orang di sana memperlakukan keluarga saya dan saya selama 10 tahun."

Pemain internasional Belgia itu juga menolak anggapan bahwa prestasinya di lapangan kini ternoda kecurigaan, menyusul pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepada City.

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"Dalam hidup ada aturan, tetapi semua orang bermain di batas-batasnya. Saya bermain di antara garis putih. Saya bersaing dengan pemain lain dan menjalani banyak pengalaman bersama tim-tim saya dan para pemain. Itulah hal yang paling saya hargai di atas segalanya," ujarnya.