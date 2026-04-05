Video: Malam yang berat bagi Roma... Inter menghujani gawang mereka dengan lima gol yang memukau

Inter Milan menghancurkan Roma dengan kemenangan telak 5-2 pada Minggu malam di Stadion Giuseppe Meazza, dalam laga pekan ke-31 Serie A, sehingga memperkuat posisi puncak klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh dari para pesaingnya.

Christian Keïfa memimpin Inter dalam pertandingan yang solid, dengan formasi awal sebagai berikut: "Penjaga gawang: Sommer, Barisan pertahanan: Bastoni – Acerbi – Akanji, Lini tengah: Demarco – Zielinski – Hakan Çalhanoğlu – Barella – Dumfries, Lini serang: Lautaro Martínez – Marcus Thuram".

Di sisi lain, Gian Piero Gasperini memilih susunan pemain Roma sebagai berikut: "Penjaga gawang: Svelar, Barisan pertahanan: Mancini – Ndicka – Hermoso, Barisan tengah: Çelik – Cristante – Pessina – Rensch, Barisan depan: Solly – Pellegrini – Malen".

Ketegangan sudah terasa sejak menit pertama ketika Toram memberikan umpan yang luar biasa, yang disambut oleh Lautaro Martínez dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti, mencetak gol pertama untuk Inter.

Roma menyamakan kedudukan sementara pada menit ke-40 melalui Gianluca Mancini, yang menyundul umpan silang dari Rensch ke gawang.

Namun, satu menit sebelum babak pertama berakhir, Hakan Çalhanoğlu mencetak gol menakjubkan melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, sehingga Inter kembali memimpin.

Di awal babak kedua, Lautaro Martinez memperbesar keunggulan Inter dengan gol ketiga pada menit ke-52, setelah umpan panjang yang akurat dari Toram, yang kemudian disusul oleh Toram sendiri dengan gol keempat setelah tendangan sudut yang dieksekusi Hakan pada menit ke-55.

Nicolo Barella menambah gol kelima pada menit ke-63 setelah menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. Kemudian Roma memperkecil ketertinggalan dengan gol kedua pada menit ke-70 melalui Lorenzo Pellegrini setelah menerima umpan dari Malen.

Dengan kemenangan ini, Inter mengumpulkan 72 poin dan memimpin klasemen liga, sementara Roma tetap di posisi keenam dengan 54 poin.