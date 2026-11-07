Real MadridReal Madrid meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 atas Valencia pada Sabtu malam di Stadion Mestalla, dalam lanjutan kompetisi LaLiga, untuk meraih kemenangan kedelapan secara beruntun di seluruh ajang, sekaligus menyamai sementara koleksi poin Barcelona di puncak klasemen, sementara Kylian Mbappe memangkas jaraknya dengan Raphinha dalam perebutan penghargaan "Pichichi" menjadi hanya dua gol.

Laga ini mengusung nuansa kemanusiaan yang menyentuh, setelah dipersembahkan untuk menghormati Jesus de Miguel, mantan pemain Tenerife, yang meninggal secara tragis awal pekan ini saat pertandingan di Divisi Dua Liga Spanyol. Penghormatan baginya dilakukan sebelum laga dimulai, kemudian para suporter memberikan penghormatan khusus pada menit kesembilan, mengabadikan nomor punggungnya.

Real Madrid memaksakan keunggulannya sejak dini, dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Federico Valverde, yang melepaskan tembakan keras setengah voli, setelah tendangan bebas yang dieksekusi Mbappe memantul dari pagar betis.

Arda Guler memperkuat keunggulan tim Los Blancos dengan gol kedua pada menit ke-36, memanfaatkan akselerasi Jude Bellingham di sayap, sebelum Yan Diomande menyia-nyiakan peluang menambah gol ketiga sebelum babak pertama berakhir.

Menit-menit berikutnya diwarnai protes Pablo Mafeo terhadap keputusan-keputusan wasit, setelah ia melontarkan kemarahannya dalam wawancara yang dilakukan dengannya di jeda babak, mengkritik penghitungan pelanggaran terhadap timnya sebelum gol Valverde.

Pada babak kedua, Real Madrid melanjutkan dominasinya, dan Guler serta Mbappe menyia-nyiakan beberapa peluang untuk memperbesar hasil, sebelum penyerang Prancis itu berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-75, setelah menerima umpan matang dari Guler, lalu melewati kiper Valencia Dimitrievski sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

Tugas Valencia semakin berat setelah Jose Luis Gaya diusir pada menit ke-79, menyusul tekelnya terhadap Mbappe, yang mendapat sorakan ejekan dari suporter tuan rumah, sebelum meninggalkan lapangan di tengah cemoohan.

Dengan gol ini, Mbappe menambah koleksinya menjadi 13 gol di LaLiga, sehingga ia hanya berjarak dua gol dari Raphinha di puncak daftar pencetak gol terbanyak, sementara Real Madrid melanjutkan rentetan kemenangannya, menyamai sementara koleksi poin Barcelona dalam perebutan puncak klasemen.