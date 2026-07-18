Video: Malam Penuh Rekor Sejarah... Rice Mengguncang Pertahanan Prancis dalam 18 Menit

Declan Rice, kapten tim nasional Inggris, mengawali pertandingan melawan Prancis di Piala Dunia 2026 dengan cara yang sempurna, setelah memimpin "Tiga Singa" tampil gemilang pada menit-menit awal, serta meninggalkan jejaknya dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam waktu kurang dari 18 menit.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan timnas Prancis pada Minggu pagi dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di edisi kali ini.

Gelandang Arsenal ini hanya membutuhkan tiga menit untuk membuka skor ke gawang timnas Prancis, memanfaatkan awal yang kuat dari timnya, sebelum kembali pada menit ke-18 dan mengirim umpan silang yang akurat yang diselesaikan oleh rekan setimnya, Ezri Konsah, menjadi gol kedua, sehingga Rice menjadi kontributor utama dalam keunggulan awal Inggris.

















Prestasi Rice tidak berhenti pada dua gol tersebut, karena ia menjadi pemain pertama yang aktif di Liga Premier Inggris yang mencetak satu gol dan menciptakan satu assist untuk timnas Inggris selama edisi Piala Dunia kali ini, setelah sebelumnya tidak ada gol dari pemain “Premier League” yang tercipta dalam perjalanan timnas Inggris di turnamen ini hingga pertandingan melawan Prancis.

Kapten Inggris ini juga mencatatkan namanya dalam sejarah dari sudut pandang lain, setelah menjadi pemain kedua dari Arsenal yang memulai pertandingan di turnamen besar dengan seragam timnas Inggris sambil mengenakan ban kapten, baik di Piala Dunia maupun Piala Eropa, setelah legenda Tony Adams yang memimpin “Tiga Singa” di Euro 1996.

Gol awal Rice pun tidak biasa, karena ia mencetak gol tercepat untuk timnas Inggris dalam pertandingan resmi sejak gol Luke Shaw melawan Italia dalam waktu kurang dari dua menit di final Euro 2020, yang mengingatkan kembali pada salah satu awal tercepat timnas Inggris di turnamen besar.