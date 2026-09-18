Video: Malam Kelam bagi Chelsea, Brentford Hancurkan The Blues dengan Tiga Gol Tanpa Balas

Brentford meraih kemenangan yang layak atas tamunya Chelsea dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Gtech pada laga pekan kelima Liga Primer Inggris, sehingga menjatuhkan Chelsea ke dalam jebakan kekalahan dan menggagalkan mereka untuk membawa pulang poin.

Pertandingan tampak menuju hasil imbang tanpa gol, sebelum Brentford meledak di babak kedua dengan dua gol mematikan melalui Antony dan Thiago, dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang Chelsea dan rapuhnya sistem permainan di bawah kepemimpinan Xabi Alonso.

Dengan hasil ini, Brentford naik ke peringkat ketiga di klasemen Liga Primer Inggris setelah mengoleksi 9 poin, sementara poin Chelsea membeku di angka 7 di peringkat ketujuh.

Babak Pertama: Fofana Bersinar, Kelleher Selamat dari Bencana

Babak pertama berjalan dengan penuh kehati-hatian dan didominasi oleh perang taktik serta duel-duel bertahan, dengan sedikit keunggulan bagi Chelsea di awal.

Chelsea tampil dengan tekanan sejak dini dan Neto nyaris membuka keunggulan setelah kegagalan Lewis-Potter menghalau umpan silang, namun kiper Kelleher menepisnya dengan gemilang. Sebaliknya, Brentford sepenuhnya mengandalkan sisi kiri mereka yang aktif dengan dipimpin trio Lewis-Potter, Janelt, dan Schade, tetapi seluruh upaya mereka membentur tembok kokoh bernama Wesley Fofana, yang menjadi bintang babak pertama tanpa tandingan setelah menutup rapat koridor kiri dan unggul dalam setiap duel individu.

Babak ini menyaksikan dua momen yang tak terlupakan. Yang pertama cukup lucu ketika Schade mengangkat bek Chelsea Barco dan membantingnya ke tanah sebelum eksekusi tendangan bebas di tengah teriakan protes dari para suporter.

Adapun yang paling aneh adalah ketika Caicedo mengembalikan bola dengan lemparan ke dalam yang panjang ke arah kipernya Kelleher, yang lengah sehingga bola melewati bawah kakinya menuju gawang sebelum ia menyelamatkannya di garis gawang secara ajaib, dalam sebuah momen yang mengingatkan pada kesalahan terkenal Peter Enckelman.

Babak ini juga menyaksikan sebuah lukisan seni yang indah ketika Rogers mengirim umpan tumit yang fantastis untuk membebaskan Welbeck, namun wasit membatalkan serangan itu karena offside, ditambah tendangan keras dari Rogers yang membentur lini belakang dan berubah menjadi sepak pojok, serta satu momen kontroversial lainnya setelah Ayer menarik Welbeck tanpa dihitung sebagai pelanggaran.

Babak Kedua: Damsgaard Memecah Kebuntuan, Thiago Mematikan Pertandingan

Wajah pertandingan berubah total setelah jeda, di mana Brentford tampil dengan keberanian menyerang yang lebih besar.

Ketegangan dimulai dengan upaya saling balas dan tendangan keras dari Chavarría di atas mistar, sebelum datang gol pertama dari sepak pojok yang dieksekusi dengan rapi oleh Damsgaard dari sisi kiri, yang disambut Schuster di tiang jauh dan diteruskannya dengan sundulan mendatar di depan gawang, hingga Antony menempatkannya dengan mudah ke dalam gawang menandai keunggulan tuan rumah.

Setelah gol tersebut, lini belakang Chelsea jelas terguncang dan membiarkan Ayer maju hingga tengah lapangan tanpa penjagaan, sementara Chelsea mencoba membalas melalui pergantian ganda dengan masuknya Quenda dan Acheampong, namun Brentford lebih berbahaya lewat serangan baliknya.

Damsgaard dan Thiago menyia-nyiakan peluang emas untuk menggandakan keunggulan dalam serangan dua lawan dua akibat umpan yang buruk dan penguasaan bola yang tidak baik. Chelsea membalas dengan tekanan terus-menerus yang merupakan yang pertama bagi mereka di pertandingan ini, melalui serangkaian sepak pojok yang dihalau Kelleher dengan tinjunya secara gemilang dan tendangan keras dari Quenda yang berhasil dihadang.

Di tengah gempuran Chelsea yang total untuk menyerang, datanglah pukulan telak, setelah umpan yang salah dipotong oleh Ayer dan Brentford melancarkan serangan balik cepat, Martínez menepis tendangan pertama dari Schade, namun bola memantul ke arah Thiago yang menceploskannya ke dalam gawang mencetak gol kedua.

Pada saat Chelsea sedang mencari gol untuk memperkecil ketertinggalan demi kembali ke dalam pertandingan, pemain pengganti Fábio Carvalho memberikan pukulan telak kepada Chelsea.

Gol itu terjadi pada menit (90+4), setelah serangan balik ideal Brentford yang memanfaatkan ruang yang luas di lini belakang Chelsea yang maju, sehingga Carvalho berhadapan sendiri dengan gawang dan menempatkan bola dengan penuh percaya diri ke dalam gawang, memastikan kemenangan timnya dengan skor telak dan meraih tiga poin dengan cara yang lebih dari layak.

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