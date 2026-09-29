Spanyol melanjutkan penampilan gemilangnya dengan meraih kemenangan baru, kali ini atas Kroasia, dengan skor 4/1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Selasa malam ini, di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan di Kota Sevilla, sebagai bagian dari matchday kedua fase grup UEFA Nations League.

Spanyol memulai pertandingan dengan kuat dan menguasai penuh bola, hingga Lamine Yamal mencetak gol pertama sebelum menit kedua usai.









Kroasia berhasil menyamakan kedudukan melalui Dion Beljo, pada menit ke-28, sehingga pertandingan pun memanas.









Spanyol menyerang dengan kuat hingga berhasil kembali unggul melalui Marc Bernal pada menit ke-31.









Pada babak kedua, Lamine Yamal melanjutkan penampilan cemerlangnya dan mencetak gol kedua bagi dirinya serta gol ketiga bagi Spanyol pada menit ke-63.









Menjelang akhir pertandingan, Nico Williams mencetak gol keempat bagi Spanyol pada menit ke-89, menegaskan berlanjutnya penampilan gemilang La Roja yang begitu jelas.









Spanyol menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin di puncak Grup Ketiga turnamen tersebut, setelah pada matchday lalu menang atas Inggris, yang berada di peringkat dengan 3 poin unggul selisih gol atas Kroasia yang berada di posisi ketiga, sementara Republik Ceko menempati posisi terakhir tanpa poin.



