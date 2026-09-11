Dalam malam tak terlupakan di Dammam, derbi wilayah Timur antara Al-Qadsiah dan Al-Ettifaq berubah menjadi epos sepak bola sejati, yang berakhir dengan hasil imbang mendebarkan tiga gol sama kuat, dalam laga pekan ketujuh Liga Roshn Saudi, sehingga Al-Qadsiah menyia-nyiakan peluang emas untuk menembus puncak klasemen.

Badai Al-Qadsiah dalam tiga menit

Al-Qadsiah mengawali pertandingan di bawah komando pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers, dengan gaya khasnya yang mengandalkan serangan balik mematikan dan kecepatan luar biasa.

Tim ini hanya butuh tiga menit untuk mengejutkan tamunya. Pada menit ke-12, bek yang tampil gemilang, Mohammed Abu Al-Shamat, melepaskan diri dan memberikan umpan matang yang diselesaikan dengan apik oleh pemain Meksiko, Julian Quinones, top skor liga musim lalu, ke dalam gawang.

Kurang dari tiga menit kemudian, adegan yang sama terulang lewat serangan balik yang dipimpin pemain asal Ghana, Bonsu Baah, yang mengumpan ke dalam kotak penalti kepada pemain Italia, Mateo Retegui, yang mencetak gol kedua pada menit ke-15, sehingga tribune Al-Qadsiah bergemuruh dengan sorakan "Badai Dammam bertiup".

Ketajaman lini serang ini ditegaskan oleh angka-angka mencolok dari para bintang tim. Mohammed Abu Al-Shamat, meski bermain sebagai bek kanan, telah mencapai enam kontribusi gol dalam tujuh pertandingan berupa tiga gol dan tiga assist.

Sementara itu, Quinones menambah koleksinya menjadi empat kontribusi dengan tiga gol dan satu assist, dan Retegui melanjutkan ketajamannya dengan enam gol dalam delapan pertandingan di berbagai ajang.

Ksatria Dahna menolak menyerah

Namun Al-Ettifaq, yang dijuluki Ksatria Dahna, membuktikan bahwa malam di Dammam belum usai. Pada menit ke-26, dari serangan terorganisir yang dimulai dari pemain Pantai Gading, Abdullah, dengan sentuhan cerdik dari pemain Prancis, N'Golo Kante, bola sampai ke Bersant Celina yang memperkecil ketertinggalan dengan apik.

Dengan dimulainya babak kedua, Al-Ettifaq terus menekan hingga tibalah momen penyeimbang kedudukan pada menit ke-64 melalui pemain Spanyol, Alvaro Medran, sehingga derbi berbalik total di tengah kegembiraan histeris di tribune hijau dan sorakan komentator kondang, "Ksatria itu telah kembali untuk kalian dan masih berada di atas pelana kudanya".

Skenario gila di menit-menit akhir

Ketika semua orang mengira pertandingan menuju hasil imbang, pemain pengganti Mohammed Hamad Al-Qahtani mencuri perhatian dengan mencetak gol keunggulan bagi Al-Qadsiah pada menit ke-81, sehingga para ksatria Khobar mengira mereka telah memastikan kemenangan di laga puncak.

Namun, balasan datang cepat dan mematikan dari Al-Ettifaq, di mana pemain Swedia, Jordan Larsson, berhasil pada menit ke-85 mencetak gol penyeimbang ketiga, sehingga menutup derbi gila dengan skor tiga gol sama kuat.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



Al-Qadsiah menyia-nyiakan puncak klasemen

Dengan hasil imbang mendebarkan ini, Al-Qadsiah menyia-nyiakan peluang untuk menyendiri di puncak klasemen, di mana koleksinya bertambah menjadi 16 poin dari tujuh pertandingan, dengan rincian lima kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan, mencetak enam belas gol dan kebobolan delapan gol, sehingga menetap di posisi kedua di belakang Al-Ittihad yang memuncaki klasemen (17 poin), dan hanya berselisih satu poin dari Al-Hilal yang menempati posisi ketiga dengan lima belas poin dari enam pertandingan.

Sementara Al-Ettifaq menambah koleksinya menjadi sebelas poin di posisi ketujuh, setelah menunjukkan karakter besar dan comeback yang patut dipuji melawan salah satu tim terkuat di liga musim ini.