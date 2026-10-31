Barcelona kembali menemukan nada kemenangan dengan cara terbaik yang mungkin, setelah membombardir gawang tamunya Deportivo Alaves (6-1), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam di Stadion Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Spanyol, untuk menutup lembaran pekan sulit yang menyaksikan kekalahan mereka dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Tim Catalan itu memasuki pertandingan untuk mencari keseimbangan kembali, usai kekalahan mereka dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa, lalu kekalahan dari rival mereka Real Madrid dengan skor 2-1 di Liga Spanyol, namun pasukan pelatih Jerman Hansi Flick menampilkan penampilan ofensif yang kuat, dan tidak memberi Alaves peluang nyata untuk mengimbangi iramanya.

Flick terpaksa melakukan perubahan pada lini pertahanan karena absennya Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Xavi Espart, di mana ia menggunakan Frenkie de Jong di jantung pertahanan, dengan mengandalkan Bryan Farinas di posisi sayap kanan, dan meski ada perubahan tersebut, penampilan ofensif Barcelona tidak terpengaruh, yang memaksakan dominasinya sejak menit-menit awal.

Pemain Brasil Raphinha membuka skor pada menit kedelapan, setelah Pedri mengirim umpan terobosan yang matang kepada Fermin Lopez di sisi kiri, lalu pemain terakhir ini maju dan mengirim umpan silang yang disambut Raphinha dengan tembakan langsung ke dalam gawang, menandai keunggulan tuan rumah.

Dan setelah berlalu 15 menit, Raphinha bertukar peran dengan Fermin, setelah ia berubah menjadi pengatur serangan, dan menyiapkan bola untuk rekannya yang melepaskan tembakan keras dari sudut sempit, bersarang di gawang Alaves pada menit ke-23, sehingga Barcelona memperkuat keunggulannya dengan gol kedua.

Dan meski ada upaya berulang dari tim Catalan, Alaves bertahan beberapa waktu menghadapi tekanan ofensif, sebelum Raphinha kembali menambah gol pribadinya yang kedua dan gol ketiga untuk timnya pada menit ke-41, memanfaatkan umpan silang matang dari Fermin Lopez, yang terus bersinar dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya.

Barcelona tidak puas dengan tiga gol di babak pertama, di mana Lamine Yamal menambah gol keempat pada menit kedua waktu tambahan, dengan tembakan keras menggunakan kaki kirinya dari tepi kotak penalti, sehingga tuan rumah mengakhiri babak pertama pertandingan dengan keunggulan yang nyaman.

Dan di babak kedua, Flick melakukan pergantian dengan memainkan Bernal menggantikan Pedri, namun hal itu tidak memengaruhi naluri ofensif Barcelona, yang terus mengancam gawang Alaves, dan Karim Adeyemi menyia-nyiakan peluang untuk menambah gol baru pada menit ke-54, setelah menerima umpan istimewa dari Fermin Lopez.

Gol kelima datang pada menit ke-65, ketika Gabriel Jesus mengirim umpan matang kepada Lamine Yamal, yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Alaves, dan mengangkat bola dengan sentuhan cungkil yang indah melewati kiper, mencetak gol pribadinya yang kedua di pertandingan, serta menegaskan kelanjutan kilaunya setelah kontribusinya dalam 3 gol selama pertandingan.

Dan sebelum akhir pertandingan, Flick melakukan pergantian dengan menarik keluar Yamal dan memainkan Anthony Gordon, yang menambah gol keenam untuk Barcelona pada menit ke-86, sementara Mariano Diaz mampu mencetak gol satu-satunya Alaves pada menit ke-84, sehingga memperkecil selisih tanpa mengubah hasil pertandingan.