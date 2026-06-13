Video: Malam bersejarah... Qatar meraih poin pertamanya di Piala Dunia

Tim nasional Swiss mengalami kemunduran di menit-menit akhir pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2026, dan bermain imbang 1-1 dengan Qatar pada Sabtu malam di Stadion Levi di Santa Clara, setelah mendominasi jalannya pertandingan selama 90 menit.

Ini adalah poin pertama bagi Al-Anabi, dalam partisipasi keduanya di Piala Dunia, setelah gagal meraih poin apa pun selama turnamen yang diselenggarakan di kandang mereka pada 2022.

Timnas Swiss unggul lewat gol Breel Embolo dari tendangan penalti pada menit ke-17, sebelum Khoukhi Boualem menyelamatkan tim Qatar dengan sundulan mematikan pada menit ke-90+5, sehingga Grup B tetap terbuka untuk segala kemungkinan setelah keempat tim berbagi satu poin, menyusul hasil imbang 1-1 antara Kanada dan Bosnia dan Herzegovina pada pertandingan pertama.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, di mana Qatar mendapat peluang pertama melalui Edmilson Junior yang ditepis oleh Kobel pada menit kedua, sebelum Swiss kembali bangkit dan menguasai jalannya pertandingan dengan tekanan serangan yang gencar, yang berujung pada tendangan penalti yang diberikan wasit setelah kiper Qatar menghalangi Frohler di dalam kotak penalti, yang dieksekusi dengan tenang oleh Embolo pada menit ke-17. Tim Swiss terus melancarkan serangan gencar dan nyaris menggandakan keunggulan melalui Zakaria, Eibscher, dan Vargas, namun sentuhan akhir mereka kurang tepat meskipun mereka pantas unggul dengan selisih yang nyaman.

Setelah kembali dari ruang ganti, jalannya pertandingan tidak banyak berubah, di mana Swiss terus menguasai jalannya permainan, sementara tim Qatar kesulitan dalam serangan, namun pertahanan Qatar semakin solid seiring berjalannya waktu, yang memungkinkan Al-Anabi membatasi kerugian meskipun ada situasi berbahaya berulang dari tim Swiss pada menit ke-76 dan 81, sementara sepertinya Swiss sedang menuju kemenangan pertama mereka.

Namun, pada masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+5, Khoukhi Boualem berhasil menyamakan kedudukan dengan sundulan keras di tiang jauh setelah umpan silang yang akurat, mencetak gol penyeimbang yang menyelamatkan tim Qatar dari kekalahan yang sudah di depan mata, dan mengakhiri dominasi mutlak Swiss yang tidak berbuah kemenangan.

Dengan hasil imbang ini, Grup B tetap terbuka untuk segala kemungkinan, di mana keempat tim (Swiss, Qatar, Kanada, dan Bosnia dan Herzegovina) memiliki satu poin masing-masing, di grup yang menjanjikan banyak ketegangan dan persaingan sengit di dua putaran berikutnya.