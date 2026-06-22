Tim nasional Argentina memastikan tempatnya di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Austria dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar hari Senin ini, pada putaran kedua Grup 10 Piala Dunia.

Kedua gol Argentina dicetak oleh bintang besar Lionel Messi pada menit ke-38 dan 90+5.

Timnas Argentina kini mengoleksi 6 poin dan memuncaki klasemen, unggul 3 poin dari Austria, sementara Yordania dan Aljazair berada di posisi ketiga dan keempat tanpa poin menjelang pertandingan mereka besok.

Malam ini benar-benar bersejarah bagi Lionel Messi, yang kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah putaran final Piala Dunia dengan 18 gol, setelah memecahkan rekor bersama dengan pemain Jerman Miroslav Klose (16 gol).

Namun demikian, Messi mencatatkan rekor negatif bersejarah setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti—yang ketiga baginya dalam partisipasinya di Piala Dunia—sehingga ia menjadi pemain dengan jumlah tendangan penalti yang paling banyak gagal dieksekusi dalam sejarah Piala Dunia.

Pertandingan ini diwarnai dengan upaya saling serang dari kedua tim untuk mencetak gol sepanjang dua babak, meskipun Argentina lebih mengancam, berkat performa luar biasa Messi, yang selalu menjadi ancaman besar setiap kali bola sampai kepadanya.











