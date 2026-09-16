Barcelona menghancurkan tamunya, Racing Santander, dengan kemenangan telak 7-2, dalam pertandingan yang digelar di Stadion "Spotify Camp Nou" pada Rabu malam ini dalam pekan keenam Liga Spanyol.

Sebelum pertandingan, badan meteorologi di Catalonia memperingatkan adanya badai dan cuaca tidak stabil, yang hampir saja menunda laga ini, tetapi pertandingan tetap digelar sesuai jadwal, sementara badai Barcelona hadir di dalam lapangan, dan Racing menjadi korbannya.

Para pemain Barcelona bergiliran mencetak gol dalam pertandingan yang diwarnai hujan deras, dengan catatan bahwa skor sebenarnya berpeluang bertambah, andai bukan karena beberapa peluang yang terbuang di depan gawang, sementara Racing nyaris menghilang sepanjang laga.

Setelah menang dengan lima gol dalam 4 pertandingan musim ini, 3 di La Liga dan satu di Liga Champions, Barcelona memecahkan rekornya sendiri dan menang dengan tujuh gol untuk pertama kalinya, setelah Raphinha mencetak 3 gol (hattrick).

Pertandingan ini tidak menyaksikan penampilan penyerang muda Mesir, Hamza Abdelkarim, yang menandatangani kontrak baru kemarin Selasa, karena pelatih Hansi Flick lebih memilih untuk membiarkannya di bangku cadangan selama 90 menit penuh.

Barcelona meraih hasil sempurna setelah 6 pertandingan dengan kemenangan-kemenangan telak, sehingga mengumpulkan 18 poin yang membuatnya menjauh di puncak klasemen Liga Spanyol, dengan selisih 3 poin dari rival abadinya, Real Madrid, yang akan tampil pada hari Minggu menghadapi tetangganya, Atletico Madrid, dalam duel yang sulit.

Adapun Racing, poinnya membeku di angka 7 di peringkat kesepuluh.

Penghancuran ala Catalonia

Barcelona memulai dengan tekanan besar terhadap Racing, dan menyelesaikan pertandingan lebih awal setelah menguasai bola dan mengancam gawang tamu di lebih dari satu kesempatan.

Gol pertama tidak lama tertunda, dicetak oleh Joao Cancelo setelah hanya 8 menit peluit tanda mulai berbunyi lewat tendangan keras dari luar kotak penalti, yang mengejutkan kiper.

Karim Adeyemi hampir saja mencetak gol kedua dengan cepat, pada menit ke-19 ia menerima umpan terobosan indah dari Dani Olmo, yang membuatnya berdiri sendirian di depan gawang, tetapi tendangannya melenceng di samping tiang.

Badai Catalonia tidak berhenti, karena setelah 3 menit pemain Brasil Raphinha mendapatkan tendangan penalti atas ulah rekan senegaranya Pedro Felipe, dan mencetak gol kedua sendiri di sisi kiri kiper.

Balasan tidak lama tertunda, pada menit ke-31 dari penampilan pertama Racing di kotak penalti Barcelona, pemain Senegal Mamadou Jallow mencetak gol untuk memperkecil selisih saat pertahanan Catalonia lengah.

Meski demikian, Barca melanjutkan ancamannya dan dari sebuah tendangan keras baru dari luar kotak penalti, yang membentur pertahanan hingga berubah arah, Cancelo mencetak gol pribadinya yang kedua, dan gol ketiga bagi timnya dalam pertandingan ini.

Dan 3 menit sebelum akhir babak pertama, Raphinha menolak masuk ke ruang ganti kecuali dengan mencetak gol kedua, ala Cancelo. Penyerang Brasil itu menerima bola dari Olmo di garis kotak penalti, dan menembak dengan mudah ke sudut kiri terjauh kiper.

Dan pada waktu tambahan babak pertama, Barca mendapatkan tendangan penalti kedua, kali ini untuk Adeyemi, tetapi Lamine Yamal gagal menuliskan namanya dalam daftar pencetak gol di babak pertama, karena ia menyia-nyiakan tendangan itu setelah dihalau oleh kiper.

Kecerobohan Szczesny

Dengan dimulainya babak kedua, Barcelona melanjutkan dominasinya meski telah unggul empat gol di babak pertama, namun demikian gol pertama babak ini tidak lahir dengan warna tim Catalonia.

Pada menit ke-65 pertandingan, Wojciech Szczesny, kiper cadangan Barcelona yang masuk di antara dua babak menggantikan Joan Garcia, melakukan kesalahan fatal ketika terlalu lambat di depan gawang, sehingga pemain pengganti asal Maroko Yassine Zabiri memanfaatkan kesalahan ini dan mencetak gol kedua Racing.

Yamal patahkan kesialannya

Tetapi beberapa menit kemudian, wasit memberikan tendangan penalti ketiga untuk Barcelona, setelah Adeyemi dilanggar, sehingga Raphinha mencetak gol pribadinya yang ketiga (hattrick) dalam pertandingan ini.

Gawang Racing bergetar untuk keenam kalinya dalam pertandingan ini, kali ini lewat kaki Yamal, tetapi wasit menganulir gol itu dengan alasan offside, sehingga kesialan pemain muda Spanyol itu berlanjut, yang telah menyia-nyiakan tendangan penalti, dan menembak bola ke mistar gawang selama babak pertama.

Pemain pengganti asal Brasil Gabriel Jesus mencetak gol keenam Barcelona setelah umpan istimewa dari Yamal, sehingga skor mencapai angka 6 untuk pertama kalinya musim ini.

Dan sebelum peluit panjang dibunyikan, Yamal mematahkan kesialannya dengan mencetak gol ketujuh setelah umpan silang dari Adeyemi, yang tampil gemilang dalam pertandingan hari ini.