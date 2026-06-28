Video: Mahrez kembali membangkitkan harapan Aljazair saat menghadapi Austria untuk kedua kalinya

Hafez Riyad Mahrez, bintang Aljazair, mempertahankan harapan “Pejuang Gurun” untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Penyerang Austria, Marco Arnautović, membawa timnya unggul pada menit ke-28, namun pada masa tambahan waktu babak pertama, Rafik Belghali berhasil mencetak gol penyama kedudukan berkat aksi individu yang luar biasa.

Gol tersebut tercipta setelah Belgali memasuki kotak penalti, mengelabui bek Austria, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan oleh kiper Alexander Schlager.

Marcel Sabitzer mencetak gol kedua bagi Austria melalui tendangan indah pada menit ke-55 saat pertahanan Aljazair lengah.

Pada menit ke-60, gelandang Aljazair, Hossam Aouar, mengirim umpan silang ke Riyad Mahrez yang berada di depan gawang kosong tanpa kiper, dan ia tidak mengalami kesulitan untuk memasukkan bola ke dalam gawang.



