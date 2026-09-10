Legenda Al Ahly dan timnas Mesir, Magdy Abdel Ghani, mengkritik tindakan pelatih Al Ahly asal Maroko, Houcine Ammouta, terhadap pemainnya Ali Mahmoud, setelah pergantian pemain tersebut dalam pertandingan melawan Al Mokawloon Al Arab (1-1) yang berlangsung Rabu malam lalu, dalam ajang Liga Utama Mesir.

Ali Mahmoud sempat menyalami Ammouta saat keluar dari lapangan dengan cara yang tidak disukai sang pelatih, hingga Ammouta pun menghardik dan mendorong pemain tersebut dengan keras, dalam momen yang memicu banyak kontroversi.

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Terkait hal ini, Abdel Ghani mengatakan pada Kamis malam saat tampil dalam program "Masa El Anwar" bersama presenter Medhat Shalaby melalui kanal "MBC Masr 2": "Saya tidak tahu apa yang membuat Ammouta marah kepada kami!... Ia harus memahami karakter orang Mesir. Seandainya ada bintang besar, atau seandainya saya berada di posisi Ali Mahmoud, hal itu tidak akan berlalu dengan damai."

Ketika ditanya apa yang akan ia lakukan saat itu, Abdel Ghani menjawab: "Saya akan melakukan apa yang harus dilakukan... Salah satu pelatih pernah berbicara kepada saya dengan cara yang tidak pantas saat saya masih menjadi pemain dan memukul saya, maka saya pun balik memukulnya."

Mengenai tekanan yang dihadapi Ammouta saat ini, mantan pemain internasional Mesir itu berkata: "Profesi pelatih penuh dengan tekanan, karena itu saya tidak menggelutinya.. Seorang pelatih harus memiliki ketenangan diri, dan ketika kau menjadi orang asing kau harus bersikap sopan."

Ia melanjutkan: "Seandainya saya, misalnya, melatih di Maroko, apakah saya akan mengungkapkan kemarahan saya dengan cara seperti ini?.. Selain itu, Ammouta tidak menghadapi masalah dan kekurangan teknis, sementara para pemain merasakan ketegangan dan tekanan — yang menjadi penyebab cedera mereka — karena mereka takut pada luapan emosi sang pelatih."

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