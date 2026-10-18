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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Madueke mengakhiri mimpi buruk City Ground dengan gol yang sudah lama dinanti

N. Madueke
Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Inggris

Akhirnya kutukan itu pecah

Noni Madueke, winger Arsenal, berhasil memecah kebuntuan di Stadion City Ground setelah membawa timnya unggul atas Nottingham Forest pada hari Minggu, dalam laga pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Gol keunggulan itu tercipta pada menit ke-80, ketika Madueke memanfaatkan umpan dari rekannya Declan Rice untuk menjebol gawang Nottingham Forest dan mengakhiri rangkaian panjang upaya yang tak pernah menemukan jalan ke gawang di stadion yang sama.



Jaringan statistik "Squawka" menyoroti gol tersebut, dengan menyebutkan bahwa pertandingan-pertandingan yang digelar di Stadion City Ground selama tiga musim terakhir menyaksikan 57 tembakan tanpa ada satu pun dari kedua tim yang mampu mencetak gol, sebelum akhirnya Madueke berhasil memecah kebuntuan tersebut.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
M
M
K
K
K
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
S
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi


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