Video: Madueke mengakhiri mimpi buruk City Ground dengan gol yang sudah lama dinanti

Noni Madueke, winger Arsenal, berhasil memecah kebuntuan di Stadion City Ground setelah membawa timnya unggul atas Nottingham Forest pada hari Minggu, dalam laga pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Gol keunggulan itu tercipta pada menit ke-80, ketika Madueke memanfaatkan umpan dari rekannya Declan Rice untuk menjebol gawang Nottingham Forest dan mengakhiri rangkaian panjang upaya yang tak pernah menemukan jalan ke gawang di stadion yang sama.









Jaringan statistik "Squawka" menyoroti gol tersebut, dengan menyebutkan bahwa pertandingan-pertandingan yang digelar di Stadion City Ground selama tiga musim terakhir menyaksikan 57 tembakan tanpa ada satu pun dari kedua tim yang mampu mencetak gol, sebelum akhirnya Madueke berhasil memecah kebuntuan tersebut.







