Tim nasional Spanyol telah tiba di tanah air, membawa Piala Dunia 2026, beberapa hari setelah berhasil meraih gelar juara untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka, berkat kemenangan atas Argentina di pertandingan final. Sejak detik-detik pertama kedatangan rombongan “La Roja”, perayaan oleh para pendukung Spanyol pun dimulai, yang bersiap menyambut hari-hari istimewa untuk merayakan para pahlawan mereka.

Surat kabar Spanyol “Marca” mempublikasikan sebuah video yang mendokumentasikan kedatangan rombongan tim nasional, di mana kapten tim Rodri muncul begitu pintu pesawat terbuka sambil membawa Piala Dunia, sementara pelatih Luis de la Fuente berdiri di sampingnya, dalam adegan yang mencuri perhatian para penggemar yang telah menanti kedatangan para pahlawan.









Surat kabar tersebut juga mengungkap detail di balik layar perayaan yang disiapkan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, di mana para pemain akan disambut oleh kerumunan besar, layaknya yang terjadi setelah setiap gelar besar yang diraih tim nasional. Konvoi kemenangan akan dimulai pada Senin, 20 Juli, memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk merayakan bersama para bintang mereka dari dekat.

Acara ini akan dimulai dengan kunjungan ke sejumlah lembaga resmi di ibu kota Madrid, sebelum berlanjut ke Plaza de Cibeles yang terkenal, yang akan berubah menjadi panggung terbuka untuk menyambut para juara dunia, di tengah kehadiran penonton yang sangat besar dan perayaan yang dinantikan untuk merayakan kemenangan bersejarah ini.

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Perayaan ini tidak hanya akan dibatasi pada penampilan para pemain saja, karena Tim Nasional Spanyol mengumumkan partisipasi sejumlah bintang musik dalam acara tersebut, dipimpin oleh Ardi Bogota, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo, dan Viva Suiza, dengan janji akan adanya kejutan lain yang akan diungkap selama perayaan.

Para artis yang berpartisipasi pun berinteraksi dengan acara ini melalui platform media sosial. Penyanyi Ana Mina, merujuk pada karya terbarunya bersama Lola Indigo, menulis: “Malam ini sepenuhnya untuk kalian,” dalam pesan yang menegaskan bahwa perayaan ini bukan sekadar puncak prestasi olahraga, melainkan malam istimewa yang akan dinikmati Spanyol untuk merayakan para juara dunia.