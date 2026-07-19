Video: Madonna, Bieber, dan Shakira memukau penonton... Rahasia jeda pertandingan final Piala Dunia

Final Piala Dunia 2026 berubah menjadi perayaan global yang tidak hanya terbatas pada pertandingan sepak bola, setelah para bintang musik terkemuka dunia mencuri perhatian selama pertunjukan jeda babak, dalam sebuah pertunjukan luar biasa yang memadukan olahraga dan hiburan di hadapan ribuan penonton di Stadion "New York-New Jersey" dan jutaan penonton di seluruh dunia.

Bintang pop dunia Madonna, bersama Justin Bieber, Shakira, dan grup "BTS", memeriahkan pertunjukan jeda babak di final Piala Dunia 2026, di mana para artis tersebut menampilkan serangkaian pertunjukan yang mendapat sambutan meriah dari penonton.

Madonna membawakan lagu terkenalnya “Music” dalam pertunjukan yang memukau, di mana ia tampak seolah-olah muncul dari terowongan di bawah lantai stadion, sementara Justin Bieber, grup “BTS”, dan Shakira menghibur penonton dengan penampilan mereka yang menambah suasana meriah pada acara tersebut.

Acara ini juga menjadi saksi pertemuan kembali bintang pop Kolombia Shakira dengan musisi Nigeria Burna Boy di atas panggung, setelah keduanya sebelumnya tampil bersama dalam pertunjukan pembukaan turnamen di Mexico City bulan lalu.

Kolaborasi mereka yang berjudul “Dai Dai” meraih kesuksesan global yang luas, setelah memuncaki tangga lagu di berbagai negara, serta menjadi salah satu lagu yang paling sering dinyanyikan bersama oleh penonton di stadion sepanjang kompetisi.

Penampilan tersebut juga menandai kembalinya grup “BTS” ke panggung seni, setelah jeda selama tiga tahun akibat anggota grup menjalani wajib militer di Korea Selatan. Saat ini, grup tersebut tengah menjalani tur dunia yang mencakup 85 konser, untuk terus memperkuat kehadiran mereka di kancah musik global.

Chris Martin, vokalis utama grup “Coldplay”, mengawasi penyelenggaraan segmen istirahat di antara babak, yang didedikasikan untuk mendukung “Dana Pendidikan FIFA Global Citizen” (FIFA Global Citizen Education Fund), sebuah inisiatif yang bertujuan mengumpulkan 100 juta dolar AS (73 juta poundsterling) guna mendanai program-program pendidikan anak-anak di seluruh dunia.

Pertunjukan jeda tersebut diawali dengan upacara penutupan yang istimewa yang menampilkan berbagai pertunjukan seni, di mana penyanyi dan aktris Amerika Serikat, Jennifer Hudson, membuka acara malam itu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, diiringi oleh orkestra live.

Pembuat konten terkenal “iShowSpeed” menjadi orang pertama yang memasuki lapangan “New York-New Jersey”, di tengah pertunjukan spektakuler yang melibatkan para penabuh drum dan penari yang mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni, sebagai pembuka perayaan yang memukau.

Selain itu, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan penyanyi Italia Laura Pausini tampil bersama, sementara rapper Amerika Post Malone memanaskan suasana dengan membawakan lagu hitsnya “Wow”.

Setelah rangkaian pertunjukan seni selesai, aktor Amerika Tom Cruise naik ke panggung untuk memandu pertandingan, dan menyampaikan pesan kepada penonton, “Dari seluruh penjuru dunia, kita telah menyaksikan keagungan dan berbagi momen kebahagiaan. Sepak bola adalah bahasa tanpa kata-kata, dan kekuatan yang mempersatukan bangsa-bangsa.”

Sementara itu, penyanyi Italia Laura Paolini mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas partisipasinya dalam upacara penutupan, menegaskan dalam pernyataannya kepada British Broadcasting Corporation (BBC) bahwa ia merasa “sangat bersemangat” dan “bangga” dapat bernyanyi bersama Robbie Williams dan Nicole Scherzinger.

Bausini menambahkan: “Ketika Robbie Williams mengundang saya untuk bernyanyi bersamanya, saya merasakan merinding menjalar di seluruh tubuh saya, karena dia adalah salah satu penyanyi, penulis lagu, dan artis favorit saya.”