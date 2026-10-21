Kegemilangan pemain Prancis, Lucas Hernandez, tidak hanya terbatas di atas lapangan saat timnya Paris Saint-Germain menang (4-2) atas Barcelona, Selasa kemarin, di Stadion Parc des Princes, pada pekan ketiga babak liga di Liga Champions Eropa.

Setelah tampil impresif menghadapi bintang Barcelona, Lamine Yamal, bek Prancis itu memanfaatkan kesempatan untuk menggoda pemain muda Spanyol tersebut, yakni usai mencetak gol kedua bagi Paris Saint-Germain.

Pada menit ke-72, pemain internasional Prancis itu kembali membawa timnya Saint-Germain unggul lewat sundulan keras dari tendangan sudut yang dieksekusi Desire Doue.

Dan ketika Hernandez kembali ke posisinya, ia bertemu dengan lawan langsungnya dan tidak bisa menahan diri untuk bercanda dengannya. Sebagaimana terlihat dalam cuplikan, pemain Paris itu menepuk bahu Yamal dengan lembut dan bertukar beberapa patah kata dengannya, sebelum berbalik untuk mengamati reaksinya dan berputar di sekelilingnya sejenak.

Pada awalnya, Lamine Yamal tampak tenang, tetapi akhirnya ia tersenyum menanggapi candaan sang juara Piala Dunia 2018 itu.

Cuplikan singkat ini menutup malam yang sangat sukses bagi Lucas Hernandez, yang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Champions Eropa sejak dua tahun lalu.

Dalam absennya Nuno Mendes, bek berusia 30 tahun itu bermain di posisi bek kiri, dan diberi tugas yang pelik oleh pelatihnya Luis Enrique, yaitu meredam bahaya Lamine Yamal.

Hernandez sebagian besar berhasil menjalankan tugas ini, mencegah pemain Barcelona itu memengaruhi jalannya pertandingan sepanjang sebagian besar durasinya.

Ironisnya, bintang muda Barcelona itu akhirnya berhasil merobek gawang Paris beberapa menit setelah Hernandez digantikan oleh Warren Zaire-Emery pada menit ke-79, tetapi hasil imbang tidak bertahan lama, karena Vitinha dengan cepat kembali membawa Paris Saint-Germain unggul sebelum Fabian Ruiz memastikan kemenangan tim Paris tersebut.







