Video: Lucas Hernandez memprovokasi Yamal, lalu bagaimana reaksi bintang Barcelona itu?

Kecemerlangan pemain Prancis Lucas Hernandez tidak hanya terbatas di atas lapangan saat timnya Paris Saint-Germain menang (4-2) atas Barcelona, Selasa kemarin, di Stadion Parc des Princes, pada pekan ketiga babak liga di Liga Champions Eropa.

Setelah penampilan istimewanya menghadapi bintang Barcelona Lamine Yamal, bek Prancis itu memanfaatkan kesempatan untuk mengusili pemain muda Spanyol tersebut, yakni setelah ia mencetak gol kedua Paris Saint-Germain.

Pada menit ke-72, pemain internasional Prancis itu mengembalikan keunggulan timnya Saint-Germain melalui sundulan keras dari tendangan sudut yang dieksekusi oleh Desire Doue.

Dan ketika Hernandez kembali ke posisinya, ia bertemu dengan lawan langsungnya dan tidak dapat menahan diri untuk bercanda dengannya. Seperti yang terlihat dalam cuplikan, pemain Paris itu menepuk pelan bahu Yamal dan bertukar beberapa patah kata dengannya, sebelum berbalik untuk mengamati reaksinya dan berputar mengelilinginya selama beberapa saat.

Pada awalnya, Lamine Yamal tampak tenang, tetapi pada akhirnya ia tersenyum menanggapi candaan sang juara Piala Dunia 2018 itu.

Cuplikan singkat ini menutup malam yang sangat sukses bagi Lucas Hernandez, yang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Champions Eropa sejak dua tahun lalu.

Dalam absennya Nuno Mendes, bek berusia 30 tahun itu bermain di posisi bek kiri, dan diberi tugas yang cermat oleh pelatihnya Luis Enrique, yaitu meredam bahaya Lamine Yamal.

Hernandez berhasil menjalankan tugas ini sebagian besar dengan baik, dengan mencegah pemain Barcelona itu memengaruhi jalannya pertandingan sepanjang sebagian besar waktunya.

Ironisnya, bintang muda Barcelona itu akhirnya mampu merobek gawang Paris beberapa menit setelah Hernandez digantikan oleh Warren Zaire-Emery pada menit ke-79, tetapi hasil imbang itu tidak bertahan lama, karena Vitinha dengan cepat mengembalikan keunggulan Paris Saint-Germain sebelum Fabian Ruiz memastikan kemenangan tim Paris tersebut.







