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Pada saat ia tengah berupaya mengembalikan kilau dan kepercayaan dirinya, pemain Nigeria Ademola Lookman kembali menerima pukulan berat, setelah mengalami cedera mendadak saat tampil bersama tim nasional negaranya menghadapi Tanzania, dalam kualifikasi Piala Afrika 2027. Hal ini memicu kekhawatiran besar di internal Atletico Madrid, yang menanti dengan penuh ketegangan hasil pemeriksaan medis untuk menentukan tingkat keparahan cedera serta durasi absennya.

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Penyerang Atletico Madrid itu terpaksa meninggalkan lapangan sebelum babak pertama usai, setelah merasakan nyeri mendadak, dalam sebuah pemandangan yang memicu kekhawatiran staf teknis timnas Nigeria sekaligus para pendukung Atletico Madrid, terutama karena semua indikasi awal menunjukkan adanya masalah otot, sembari menunggu konfirmasi resmi dari pemeriksaan medis.

Hingga saat ini, belum ada diagnosis resmi mengenai tingkat keparahan cedera tersebut, dan area yang mengalami cedera pun belum ditentukan secara pasti, di mana masa pemulihan dan pemeriksaan medis akan menentukan seberapa serius cederanya, selain kemungkinan keikutsertaannya dalam laga kedua melawan Tanzania, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang di Zanzibar, serta kepulangannya kemudian ke Atletico Madrid.

Lookman memulai pertandingan dengan luar biasa, seolah ingin membuktikan bahwa jeda internasional akan menjadi titik tolak baru baginya; ia berkontribusi dalam gol pertama timnya, dengan memberikan umpan matang kepada Alhassan Yusuf pada menit-menit awal, setelah serangan yang dimulai oleh Akor Adams, sehingga menebus awal musimnya yang tersendat dan menegaskan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk menciptakan perbedaan.

Namun kebahagiaan itu tak lengkap, sebab beberapa menit setelah tampil gemilang, Lookman terpaksa keluar karena cedera sebelum babak pertama berakhir, digantikan oleh Moses Simon, dalam momen sulit yang mengubah seluruh perhitungan.

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Setelah turun minum, pelatih Eric Chelle memainkan Ndidi dan Tolu Arokodare, yang memastikan kemenangan hanya dalam waktu 15 menit dengan mencetak dua gol, sehingga menegaskan keunggulan Nigeria dan memperkuat posisinya di peringkat kedua grupnya pada kualifikasi Piala Afrika 2027, yang menjamin keikutsertaannya di turnamen tersebut.

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Pada Selasa mendatang, Nigeria akan kembali menghadapi Tanzania, tetapi kecuali terjadi kejutan, Lookman tidak akan tersedia untuk tampil, dan hal ini menambah kekhawatiran Atletico Madrid, yang menanti kepulangan pemainnya untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang sesungguhnya.

Jeda internasional kali ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Lookman untuk mengembalikan performanya setelah beberapa pekan yang sangat sulit bersama Atletico Madrid, sebab pemain Nigeria itu bukan hanya kehilangan tempatnya di susunan pemain inti, melainkan bahkan tidak dimainkan sebagai pemain pengganti saat melawan Barcelona, dalam pesan yang jelas dari pelatih Diego Simeone bahwa ia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya.

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Simeone mengakui bahwa pemain tersebut tidak dalam kondisi terbaiknya, dan Lookman menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan timnas negaranya, berharap dapat memulihkan kepercayaan dirinya dan mencetak gol, tetapi hingga saat ini ia justru hanya mendapatkan lebih banyak kekhawatiran dan cedera.

Tim Simeone akan kembali ke kompetisi pada 22 November dalam laga melawan Getafe di Liga Spanyol, dan keikutsertaan Lookman di pertandingan itu bergantung pada pemulihannya dari cedera, yang membuat hari-hari mendatang menjadi penentu nasibnya.

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Di antara keinginan sang pemain untuk segera kembali dan kehati-hatian staf medis Atletico Madrid, Lookman berdiri di persimpangan jalan yang baru. Entah cederanya ringan dan ia segera kembali untuk merebut tempatnya, atau menjadi awal baru bagi sebuah krisis panjang yang menjauhkan salah satu transfer terpenting Atletico musim ini dari lapangan, di saat tim membutuhkannya lebih dari sebelumnya.