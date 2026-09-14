Klub Al Ahli Arab Saudi, sang juara bertahan Liga Champions Elite Asia, lolos dari kekalahan pada ujian pertama mempertahankan gelarnya di musim baru, setelah bermain imbang yang mengecewakan menghadapi tamunya, Bakhtakor asal Uzbekistan.

Al Ahli bermain imbang 1-1 dengan Bakhtakor dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Senin ini, di Stadion Al Inma, Jeddah, pada laga pekan pertama fase liga turnamen Asia tersebut.

Tim Arab Saudi itu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, namun para pemainnya seolah berlomba menyia-nyiakan peluang di depan gawang tim Uzbekistan, tanpa ada satu pun dari mereka yang berhasil mencuri gol keunggulan.

Hukuman yang kejam datang pada menit ke-86, ketika Flamarion mencetak gol keunggulan bagi Bakhtakor, setelah lolos sendirian berhadapan dengan kiper asal Senegal, Edouard Mendy.

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Para pemain Al Ahli berusaha menyamakan kedudukan di saat-saat kritis, hingga Firas Al Buraikan berhasil mencetak gol pada masa injury time, setelah memanfaatkan bola muntah dari kiper tim Uzbekistan, usai tembakan dari Edward Spertsyan, lalu menempatkannya ke dalam gawang.

Al Ahli nyaris mencuri gol kemenangan yang menentukan pada menit-menit berikutnya, namun Edward Spertsyan menyia-nyiakan peluang yang tercipta, sebelum wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan.

Hasil imbang tersebut sungguh mengecewakan bagi tim Arab Saudi itu, terlebih karena mereka adalah pihak yang lebih unggul dalam pertandingan dan menjadi kandidat untuk menang dengan skor telak.

Para suporter Al Ahli tengah dilanda kecemasan akibat hasil-hasil yang fluktuatif, terlebih karena tim ini bersiap menghadapi Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan, Sabtu mendatang, memperebutkan gelar Piala Afrika, Asia, dan Pasifik.

Perlu dicatat bahwa hasil imbang itu menempatkan Al Ahli dan Bakhtakor di peringkat kelima klasemen grup Barat turnamen Asia tersebut, dengan raihan satu poin untuk masing-masing tim, sama dengan Al Ittihad Arab Saudi dan Al Shamal Qatar.