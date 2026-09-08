Zamalek, sang juara bertahan Liga Utama Mesir, untuk sementara memuncaki klasemen kompetisi setelah kemenangan sulitnya atas tim promosi Abu Qir Fertilizers.

Zamalek mengalahkan tamunya, Abu Qir, dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa malam di Stadion Kairo dalam laga pekan keempat kompetisi domestik, meski tim yang baru promosi ke Liga Utama itu mengancam gawang tim berbaju putih dalam beberapa kesempatan, bahkan unggul dalam persentase penguasaan bola (53%) dan jumlah tembakan (13 berbanding 8).

Zamalek unggul melalui Mohamed Ismail pada menit ke-17 lewat tendangan geledek "voli" yang bersarang di gawang kosong tim tamu, setelah kiper Mahmoud Abdel Rahim "Genesh" keluar untuk menghadang pemain asal Maroko, Mahmoud Bentayg.

Peluang paling berbahaya dalam pertandingan datang pada menit ke-69, ketika Oday Dabbagh mencoba menyambar umpan silang dari Omar Gaber ke dalam gawang, tetapi bek Mohamed Dabash tampil gemilang dan menghalau bola dari garis gawang dalam momen yang mencolok.

Tiga menit sebelum waktu normal berakhir, pemain pengganti Ahmed Sherif mengamankan tiga poin lewat gol kedua, ketika ia melesat di dalam kotak penalti saat lengah lini pertahanan, lalu melepaskan bola melewati Genesh.

Tim berbaju putih itu pun menambah pundi poinnya menjadi 10, sehingga naik ke posisi pertama untuk sementara, sambil menanti hasil sisa pertandingan pekan keempat.

Zamalek unggul atas Pyramids, Al Ahly, dan Ceramica Cleopatra dengan selisih satu poin, dengan catatan bahwa tim biru langit dan tim merah masing-masing baru memainkan 3 pertandingan.

Ini adalah kemenangan ketiga Zamalek di Liga Mesir musim ini, setelah kemenangannya atas Al Bank Al Ahly dan El Suez Petrojet, sementara tim itu sempat tersandung dengan hasil imbang melawan Al Ittihad Al Sakandary pada laga pembuka musim.

Di sisi lain, poin Abu Qir Fertilizers terhenti di angka 3 di posisi ke-15, setelah menelan kekalahan ketiga secara beruntun.

Zamalek akan menghadapi tuan rumah Ghazl El Mahalla pada 16 September ini dalam laga pekan kelima, dengan catatan bahwa sebelumnya mereka akan menghadapi Port, juara Djibouti, pada Sabtu mendatang dalam leg kedua babak pendahuluan Liga Champions Afrika.

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