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Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Liverpool Perbaiki Kesalahan Van Dijk lewat Comeback Dramatis, Hattrick Foden Pimpin City Menang Telak

Liverpool vs Villarreal
Liverpool
Villarreal
Champions League
Manchester City vs AEK Athens
Manchester City
AEK Athens
Inggris
Spanyol
Yunani

City menang tanpa Haaland

Liverpool meraih kemenangan dramatis atas tamunya, Villarreal, dengan skor 4-3 setelah sempat tertinggal dua gol dalam pertandingan yang digelar di Stadion "Anfield" pada Selasa malam ini dalam lanjutan matchday ketiga fase liga Liga Champions Eropa, sementara Manchester City melumat tamunya, AEK Athena dari Yunani, dengan skor telak lima gol tanpa balas satu gol di Stadion "Etihad".

Liverpool meraih kemenangan dalam tiga laga beruntun untuk meraih poin sempurna dan menempati peringkat kedua di klasemen dengan 9 poin, di belakang Paris Saint-Germain berdasarkan selisih gol.

Sementara itu, Villarreal menempati peringkat ke-19 dengan hanya 3 poin.

Di sisi lain, Manchester City mencapai poin keenam di peringkat keenam, untuk mengobati luka mereka setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain pada matchday lalu.

Adapun AEK Athena menempati peringkat ke-27 dengan 3 poin.

Remontada Liverpool

Dalam pertandingan Liverpool, Villarreal unggul dua gol lebih dulu melalui Georges Mikautadze dan Sergi Cardona pada menit ke-4 dan ke-29, sementara kesalahan dari Virgil van Dijk yang mengembalikan bola kepada kipernya menyebabkan terjadinya gol pertama.

Namun Liverpool bangkit dan membalas dengan dua gol sebelum akhir babak pertama, melalui Alexis Mac Allister dan Ronald Araujo masing-masing pada menit ke-36 dan ke-45+3.

Mac Allister kembali memberikan keunggulan untuk pertama kalinya kepada tim Inggris itu dalam pertandingan dengan gol pada menit ke-65, dan empat menit kemudian Florian Wirtz memperbesar keunggulan dengan gol keempat.

Meski demikian, Villarreal tidak menyerah, mereka mencetak gol ketiga melalui Tani Oluwaseyi 3 menit sebelum berakhirnya waktu normal pertandingan, tetapi waktu tidak cukup bagi mereka untuk menyamakan kedudukan.

Foden bersinar saat Haaland absen

Dalam pertandingan Manchester City, Elliot Anderson menempatkan tim biru langit itu unggul dengan gol pada menit ke-12 sejak dimulainya pertandingan, kemudian Phil Foden memperbesar keunggulan dengan gol kedua pada menit ke-34.

Namun AEK Athena memperkecil ketertinggalan dengan gol Stavros Pilios 7 menit sejak dimulainya babak kedua, meski demikian Rayan Cherki mengembalikan selisih dua gol pada menit ke-57.

Foden mencetak dua gol lagi pada menit ke-65 dan ke-76 untuk melengkapi "hat-trick", dan membawa tim biru langit itu meraih kemenangan besar tanpa kehadiran sang mesin gol Erling Haaland, yang pelatih Enzo Maresca lebih memilih mengistirahatkannya dan membiarkannya di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

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