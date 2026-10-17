Barcelona meraih kemenangan besar atas Real Betis dengan skor 5-2, setelah membalikkan keadaan pada babak kedua, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Spanyol, pada laga yang diwarnai gol-gol indah dan keputusan-keputusan kontroversial dari pengadil, sehingga tim Catalan melanjutkan rangkaian kemenangannya musim ini, menjelang laga yang dinanti melawan Paris Saint-Germain pada hari Selasa mendatang.

Kemenangan Barcelona tidak datang dengan mudah meski skor terlihat lebar, karena tim harus mengeluarkan upaya lebih besar dari biasanya menghadapi Betis, setelah tuan rumah memulai laga dengan kuat dan persaingan berlanjut sepanjang babak pertama, sebelum tim Catalan memaksakan dominasi mereka pada paruh kedua pertandingan.

Lamine Yamal membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-10, setelah bertukar bola dengan Jules Koundé di sisi kanan kotak penalti, sebelum melakukan sentuhan teknis dengan tumit, ala pemain Brasil Neymar, lalu melepaskan tendangan terukur yang bersarang di sudut atas gawang kiper Valles, yang tak mampu menghalaunya.

Namun Real Betis berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-27, setelah Valentín Gómez mencetak gol lewat sundulan, memanfaatkan sebuah tendangan sudut, sehingga pertandingan kembali ke titik awal, di tengah upaya kedua tim untuk memaksakan ritme mereka pada jalannya permainan.

Barcelona kembali memimpin pada menit ke-41, setelah Rodri Hernández mencetak gol pertamanya dengan kostum tim Catalan, memberi timnya keunggulan sebelum babak pertama berakhir, pada saat terjadi kontroversi perwasitan karena dianulirnya gol Giovani Lo Celso, yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti dan merobek jala, sebelum wasit pertandingan turun tangan membatalkan gol tersebut dengan alasan adanya sentuhan tangan pada Cucho Hernández di awal serangan.

Gol dianulir dan kartu merah

Ketegangan berlanjut di awal babak kedua, setelah gol yang dicetak Gabriel Jesus dianulir karena offside pada menit ke-51, menyusul serangan yang dimulai dari umpan silang terukur Lamine Yamal dengan kaki lemahnya, sebelum pemain Brasil itu menempatkan bola ke dalam gawang.

Namun Barcelona tidak menunggu lama, karena Jesus kembali pada menit ke-52 untuk mencetak gol ketiganya di Liga Spanyol musim ini, setelah memanfaatkan kerja yang dilakukan Fermín López dan Yamal dalam membangun serangan, sehingga skor menjadi 1-3 untuk tim tamu.

Betis membalas dengan cepat melalui Abde Ezzalzouli, yang memperkecil selisih pada menit ke-53, setelah melewati Jules Koundé dan melepaskan tendangan mendatar terukur ke gawang kiper Joan García, menghidupkan kembali harapan tuan rumah dan menyalakan lagi persaingan.

Namun gol Ezzalzouli bukanlah awal dari kebangkitan yang dinanti pendukung Betis, melainkan berubah menjadi titik penentu dalam laga, setelah Facundo Bernal menerima kartu merah pada menit ke-54, akibat perselisihan dengan Lamine Yamal, yang memanas setelah winger Barcelona mendorong pemain Uruguay itu, yang membalas dengan memegang kepalanya, sehingga wasit mengeluarkan kartu merah untuk Bernal.

Barcelona memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas lawannya, dan Eric García berhasil mencetak gol keempat pada menit ke-62, setelah mengarahkan bola sundulan dari Pau Cubarsí, menyusul tendangan bebas yang dieksekusi Lamine Yamal, ke dalam gawang, sehingga tim Catalan semakin dekat memastikan kemenangan.

Gol pertama Olmo dan kembalinya Raphinha

Dani Olmo menutup lima gol Barcelona pada menit ke-85, setelah mencetak gol indah yang merupakan gol pertamanya musim ini, menegaskan superioritas tim Catalan dan memastikan kemenangan dengan skor 5-2, setelah babak kedua yang memperlihatkan perubahan jelas dalam alur pertandingan, dari persaingan terbuka menjadi dominasi penuh Barcelona.

Pertandingan ini juga menandai kembalinya pemain Brasil Raphinha untuk bermain, empat hari sebelum laga yang dinanti melawan Paris Saint-Germain, menjadi suntikan penting bagi tim Catalan sebelum ujian Eropa yang berat.

Dengan kemenangan ini, Barcelona melanjutkan rangkaian hasil sempurnanya, setelah menambah jumlah kemenangannya menjadi 11 kemenangan dari 11 pertandingan musim ini, sehingga menyongsong laga melawan Paris Saint-Germain dengan moral tinggi, usai malam yang menggabungkan keterampilan individu, gol-gol, gejolak keputusan perwasitan, dan penentuan di babak kedua.