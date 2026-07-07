Video: Lihat reaksi Hossam Hassan setelah gol Yasser Ibrahim ke gawang Argentina

Kamera merekam reaksi Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, setelah bek tim Mesir, Yasser Ibrahim, mencetak gol ke gawang Argentina dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir unggul atas Argentina berkat gol yang dicetak Yasser Ibrahim pada menit ke-15 melalui sundulan, setelah memanfaatkan umpan silang sempurna dari Marwan Attia.

Hossam Hassan nyaris menangis kegirangan setelah gol tersebut, dan ia menunjuk ke kepalanya dengan jari-jarinya, yang mengisyaratkan bahwa gol tersebut tercipta sesuai skema yang telah disepakati dalam sesi latihan tim Mesir.

Timnas Mesir sebelumnya lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan atas Australia melalui adu penalti, setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Di sisi lain, timnas Argentina juga melaju ke babak yang sama berkat kemenangan atas Cape Verde (3-2), setelah pertandingan berlanjut hingga dua babak tambahan.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan Mesir melawan Argentina akan menghadapi pemenang dari pertandingan Kolombia melawan Swiss di perempat final, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini.











