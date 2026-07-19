Perayaan Spanyol atas gelar Piala Dunia berubah menjadi adegan kekacauan dan ketegangan, setelah gelandang Argentina Lendro Paredes menyerang dua pemain timnas Spanyol, Eric García dan Gavi, segera setelah peluit akhir dibunyikan, dalam perilaku tidak sportif yang memicu kemarahan luas.

Di tengah lapangan "MetLife Stadium", Paredes tidak bisa menerima kekalahan negaranya dari Spanyol dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu; ia meluapkan amarahnya setelah pertandingan usai dan menyerang para pemain Spanyol dalam adegan yang memalukan.

Paredes masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan bermain dengan gaya yang kasar sepanjang ia berada di lapangan, yang membuatnya mendapat kartu kuning akibat sikapnya yang terlalu agresif terhadap para pemain Spanyol.

Gelandang asal Argentina itu tidak hanya menunjukkan perilaku kasar selama pertandingan, tetapi juga melanjutkan sikap agresifnya setelah peluit akhir dibunyikan, di mana ia menyerang Garcia dan Gavi dalam insiden yang memaksa pelatih Scaloni turun tangan untuk memisahkan keduanya dan mencegah situasi semakin memburuk.

Pertandingan final tersebut berakhir dengan kemenangan Spanyol melalui gol tunggal yang dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu, sehingga “La Roja” berhasil meraih gelar juara dunia keduanya dalam sejarah, 16 tahun setelah gelar pertama mereka.