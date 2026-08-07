Video: Ligamen Robek dan Tulang Rawan Hancur, Cedera Mengerikan Akhiri Musim Bintang LaLiga Sebelum Dimulai

Getafe menerima pukulan berat beberapa hari sebelum kompetisi Liga Spanyol bergulir, setelah pemeriksaan medis mengungkap cedera serius yang dialami penyerangnya, Christantus Uche, dalam laga persahabatan melawan Monaco, sehingga dipastikan bahwa ia membutuhkan tindakan operasi dan akan absen sepanjang musim 2026-2027.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "AS", pencitraan resonansi magnetik yang dijalani pemain tersebut pada hari setelah pertandingan menunjukkan adanya beberapa robekan pada lutut kanan yang mengenai ligamen dan tulang rawan meniskus, dalam cedera yang membutuhkan operasi dalam beberapa hari mendatang, sebelum memasuki fase panjang rehabilitasi dan pemulihan.

Tragedi

Cedera itu terjadi pada menit-menit akhir laga persahabatan yang mempertemukan Monaco dan Getafe di Stadion Louis II, ketika tim Spanyol tersebut sedang berupaya menyamakan kedudukan setelah tertinggal satu gol.

Uche membawa bola melalui sisi kiri dalam upaya memimpin serangan di menit-menit akhir, sebelum pemain Prancis, Christian Mawissa, melakukan tekel keras untuk menghentikannya.

Tekel tersebut menyebabkan kaki kanan pemain terpelintir hebat, dalam pemandangan yang menimbulkan kekhawatiran di antara para pemain kedua tim serta staf teknis dan medis.

Penyerang asal Nigeria itu tidak mampu melanjutkan pertandingan, sebab tim medis Getafe segera turun tangan, sebelum pemain tersebut meninggalkan lapangan dengan ditandu.

Meski penilaian awal yang dikeluarkan Getafe usai pertandingan menyebutkan bahwa Uche hanya mengalami "memar", hasil pemeriksaan berikutnya memupus harapan bahwa cedera tersebut ringan, setelah mengungkap kerusakan parah pada komponen lutut.

Absen sepanjang musim

Sifat cedera tersebut berarti Uche akan absen membela Getafe sepanjang musim 2026-2027, dalam pukulan yang datang pada waktu yang sangat sulit baik bagi pemain maupun klub.

Sang penyerang sebelumnya menantikan musim baru sebagai tahapan penting dalam kariernya bersama tim asal Madrid itu, setelah kembali ke sana usai berakhirnya masa peminjamannya pada musim lalu, di tengah harapan bahwa ia akan menjadi salah satu elemen penting dalam proyek Getafe, terutama dengan persiapan klub untuk menjalani pengalaman Eropa yang baru melalui keikutsertaan di Liga Konferensi Eropa.

Namun cedera tersebut membalikkan semua perhitungan ini, dan menempatkan staf teknis di hadapan krisis dini hanya sepekan sebelum kompetisi Liga Spanyol bergulir.

Guncangan psikologis bagi pemain

Dampak cedera tersebut tidak hanya terbatas pada sisi fisik, sebab Uche mengalami kondisi psikologis yang sulit setelah mengetahui besarnya kerusakan yang menimpa lututnya, menurut yang disebutkan "AS", yang mengisyaratkan bahwa pemain tersebut menerima kabar absennya yang panjang dengan guncangan besar.

Penyerang asal Nigeria itu kini menghadapi perjalanan pengobatan dan rehabilitasi yang berat yang dimulai dengan operasi, sebelum menjalani program panjang untuk memulihkan kesiapannya, pada saat ia tengah bersiap memulai musim bersama Getafe dan tampil di ajang Eropa.