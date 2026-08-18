Real Madrid memulai era baru bersama Jose Mourinho dengan cara yang tidak biasa, setelah klub hanya memperkenalkan pelatih asal Portugal itu dalam sebuah seremoni khusus yang jauh dari sorotan suporter dan media. Langkah ini menjadi penyimpangan yang jelas dari tradisi yang telah mengakar, yang biasa diikuti Los Blancos dalam memperkenalkan pemain barunya maupun jajaran staf teknisnya.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Sport", Real Madrid menggelar seremoni penyambutan khusus pertamanya musim panas ini, dengan Mourinho sebagai bintangnya, setelah ia menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2029. Namun, klub tidak menyajikan acara tersebut dengan cara tradisional, dan hanya menampilkan foto-foto seremoni penandatanganan melalui saluran televisi milik mereka, tanpa menggelar konferensi pers atau memberi ruang bagi media untuk mendengarkan pelatih asal Portugal itu.

Metode ini merupakan bagian dari keputusan yang diambil oleh presiden Real Madrid, Florentino Perez, untuk mengubah cara memperkenalkan para pendatang baru pada musim panas ini, setelah ia memutuskan untuk hanya menggelar seremoni khusus alih-alih mengadakan acara perkenalan yang dihadiri suporter, sebuah hal yang belum pernah dilakukan klub dalam beberapa tahun terakhir.

Biasanya, transfer-transfer besar mendapat sambutan meriah dari para suporter di Stadion Santiago Bernabeu, terutama ketika menyangkut nama-nama kelas dunia, seperti yang terjadi pada Kylian Mbappe dua tahun lalu, ketika klub membuka pintu stadion bagi suporter untuk merayakan kedatangan bintang asal Prancis itu.

Namun kali ini, pemandangan tersebut tidak akan terulang untuk para pemain baru Real Madrid, di antaranya Yan Diomande dan Marc Cucurella, meski Diomande dianggap sebagai salah satu rekrutan paling menonjol klub musim panas ini dan yang termahal dalam sejarah tim menurut sejumlah laporan, dengan pengecualian transfer Eden Hazard.

Manajemen Perez memilih menerapkan kebijakan baru ini sejak kedatangan Mourinho, yang kembali ke Real Madrid untuk memimpin proyek olahraga setelah sang presiden memenangi pemilihan terakhir dan melakukan serangkaian perubahan pada skuad tim, sehingga pelatih asal Portugal itu menjadi sosok besar pertama yang menjalani metode baru klub dalam hal perkenalan ini.

Mourinho tidak memberikan pernyataan apa pun selama seremoni perkenalan, dan acara tersebut juga tidak ditampilkan secara jelas di akun-akun resmi Real Madrid di media sosial. Hal inilah yang mendorong surat kabar "Sport" menyebut momen tersebut sebagai "perkenalan hantu", merujuk pada absennya kehadiran media dan suporter.

Dengan demikian, para suporter dan media Real Madrid harus menunggu hingga Jumat, 21 Agustus, untuk mendengar Mourinho berbicara untuk pertama kalinya sebagai pelatih tim, yakni pada konferensi pers yang mendahului laga pembuka melawan Espanyol di Liga Spanyol.