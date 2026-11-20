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Kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kini menjadi raja klub ibu kota itu sepanjang sejarah laga Klasiko melawan rival tradisional Al Ahli, berkat gol pertamanya setelah pensiun dari sepak bola internasional.

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Al Nassr bertandang ke markas rival tradisionalnya, Al Ahli, pada Jumat (hari ini) di Stadion Al-Inma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-14, memanfaatkan blunder fatal gelandang Al Ahli asal Prancis, Valentin Atangana.

Gelandang Al Nassr yang juga berasal dari Portugal, Samu Costa, menekan Atangana di lini tengah dan berhasil merebut bola darinya. Bola kemudian sampai ke Ronaldo, yang langsung melepaskan tembakan ke gawang kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy.

Gol tersebut merupakan yang pertama dicetak sang bintang Portugal sejak pensiun dari sepak bola internasional pada Kamis, 5 November lalu. Sejak saat itu, ia belum memainkan satu pertandingan pun.

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Sedianya, Al Nassr dijadwalkan menghadapi Al Hazm antara 5 dan 7 November ini di Stadion King Abdullah Sport City, Buraidah, dalam pekan ke-13 Liga Roshn.

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Namun, operator Liga Roshn memutuskan menunda laga-laga pada pekan tersebut, seiring dengan diundurnya Piala Asia 2027 dari Januari ke Desember tahun depan. Keputusan itu diambil agar tim-tim bisa menjalani pertandingan tanpa tekanan, mengingat waktu yang tersedia masih cukup longgar.

Setelah absen pada jeda internasional lalu, Ronaldo kembali bermain lewat laga Klasiko dan langsung mencetak gol pembuka ketika pertandingan baru berjalan 14 menit.

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Gol itu menjadikan Ronaldo pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Al Nassr dalam laga Klasiko melawan Al Ahli di Liga Pro Saudi Roshn, seperti diungkap jaringan statistik "Opta".

Ronaldo kini telah mengoleksi lima gol dalam laga Klasiko kontra Al Ahli di Liga Roshn, menyamai catatan dua mantan bintang Al Nassr, Mohammed Al-Sahlawi dan pemain asal Brasil, Anderson Talisca.

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Sang megabintang Portugal masih membutuhkan enam gol lagi untuk menduduki takhta sepanjang sejarah laga Klasiko, yang saat ini dipegang mantan penyerang Al Ahli asal Suriah, Omar Al Somah, dengan 11 gol ke gawang Al Nassr di liga profesional.

Di sisi lain, megabintang asal Madeira itu menambah koleksi golnya di Liga Pro Saudi Roshn musim ini menjadi sembilan gol. Ia pun menempati posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak seorang diri, terpaut empat gol dari penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney.

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Ronaldo juga terus mendekati gol ke-1.000 dalam kariernya. Golnya ke gawang Al Ahli merupakan gol ke-986, sehingga ia hanya tinggal berjarak 14 gol dari pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu.

Sebagai catatan, sebelum laga Klasiko melawan rival tradisional Al Ahli, Ronaldo telah tampil dalam 12 pertandingan bersama Al Nassr di semua kompetisi, dengan torehan sembilan gol tanpa satu pun assist.