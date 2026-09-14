Gelandang anyar Al Ittihad asal Belanda, Georginio Wijnaldum, menyelamatkan tim Saudi tersebut dari kekalahan pertama pada musim ini lewat gol perdananya bersama tim, saat menghadapi Al Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad bermain imbang 1-1 melawan Al Shamal, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Senin, di Stadion Al Bayt, Al Khor, pada pekan pertama fase liga turnamen Asia tersebut.

Penyerang asal Aljazair, Baghdad Bounedjah, mencetak satu-satunya gol Al Shamal pada menit ke-63, setelah menerima umpan mendatar di dalam kotak penalti Al Ittihad, lalu melepaskan tembakan dengan kaki kirinya, sebelum bola membentur pemain bertahan dan bersarang di gawang kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic.

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Namun, Wijnaldum berhasil menyamakan kedudukan pada waktu yang menentukan lewat gol perdananya bersama tim, setelah tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua, tepatnya pada masa tambahan waktu, usai dengan cemerlang mengonversi umpan silang mendatar dari rekan senegaranya, Steven Bergwijn, ke dalam gawang.

Dengan demikian, Al Ittihad mempertahankan catatan tanpa kekalahan sejak awal musim ini, di mana mereka telah menjalani 7 pertandingan di Liga Roshn, meraih 5 kemenangan dan dua kali imbang, tanpa sekali pun menelan kekalahan, sehingga menempati peringkat kedua dengan 17 poin, terpaut satu poin di belakang Al Hilal.

Al Ittihad juga memenangi laganya di babak 32 besar Piala Raja Salman atas An Najma, serta laganya di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite melawan Al Jazira Uni Emirat Arab, sehingga catatannya tetap tanpa kekalahan setelah menjalani 10 pertandingan.

Di sisi lain, Al Shamal kehilangan kemenangan bersejarah, yang seharusnya menjadi kemenangan pertama mereka dalam sejarah Liga Champions Asia Elite, yakni pada laga pertama mereka di sepanjang sejarah turnamen tersebut.

Hasil imbang ini menempatkan Al Shamal dan Al Ittihad di peringkat ketiga dan keempat pada klasemen grup Barat Liga Champions Asia Elite, dengan masing-masing mengoleksi satu poin, sambil menunggu laga-laga lainnya di pekan pertama.