Bayern Munich meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Atletico Madrid dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Metropolitano, Selasa malam, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, sehingga klub Bavaria itu kembali membawa tiga poin dari jantung ibu kota Spanyol.

Gol pertama tercipta pada menit ke-54, setelah blunder konyol dari bek Robin Le Normand, saat ia menerima bola di dalam kotak penalti Atletico Madrid, tetapi terlalu lamban dalam mengambil keputusan, baik untuk mengoper maupun membuang bola dari area berbahaya, sehingga pemain muda Lennart Karl menekannya dan berhasil merebut bola darinya, sebelum menempatkannya ke dalam gawang, memanfaatkan hadiah pertahanan yang tak terduga dari tim Spanyol tersebut.

Sementara gol kedua datang pada menit ke-74, setelah Konrad Laimer menerima umpan brilian dari Harry Kane lalu menerobos ke dalam kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras bak roket yang bersarang di gawang, menegaskan keunggulan Bayern Munich dan memastikan kemenangan untuk timnya.

Bayern Munich mencetak gol ketiga pada menit ke-80, tetapi wasit menganulirnya setelah meninjau teknologi video, karena adanya pelanggaran dari bek Dayot Upamecano, sehingga tim Jerman itu harus puas dengan kemenangan dua gol tanpa balas.

Bayern Munich mendominasi jalannya pertandingan selama sebagian besar laga, menguasai bola dan mengendalikan tempo pertandingan, sementara Atletico Madrid mengandalkan serangan balik, tetapi gagal menciptakan ancaman nyata ke gawang yang dijaga Manuel Neuer.

Klub Bavaria itu berhasil mengatasi absennya sejumlah pemain yang menimpa skuad mereka belakangan ini, terutama di lini serang, di tengah absennya Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry, dan Ismail Jabari, selain sakitnya sang pelatih Vincent Kompany, hingga tampil kuat dan merebut kemenangan yang layak dari markas rival Spanyol mereka.

Bayern Munich menambah koleksi poinnya menjadi 8, naik ke peringkat kedelapan di klasemen fase liga Liga Champions Eropa, sementara perolehan poin Atletico Madrid tertahan di angka 4, turun ke peringkat kedua puluh dua, setelah menelan kekalahan kedua mereka di kompetisi ini.