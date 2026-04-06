Video: "Lembaran yang Menulis Sejarah".. Donnarumma Kehilangan Rencananya dan Seorang Pemuda Bosnia Memberikan Tiket Piala Dunia bagi Negaranya

Pada malam sepak bola yang tak terlupakan di kota Zenica, saat jutaan orang menahan napas selama babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026, seorang bocah Bosnia berusia 14 tahun mencuri perhatian dari para bintang di lapangan, setelah memainkan peran tak terduga dalam lolosnya negaranya secara bersejarah atas Italia.

Dia adalah Avan Cizmic, pengumpul bola yang dalam semalam berubah menjadi pahlawan nasional setelah mencuri "kartu rahasia" milik kiper Italia Gianluigi Donnarumma selama adu penalti.

Dari pengumpul bola menjadi simbol nasional

Saat Bosnia merayakan lolosnya mereka ke Piala Dunia secara dramatis setelah menang adu penalti melawan juara dunia empat kali, kisah Avan Cizmic menjadi headline utama.

Pemuda yang bermain untuk klub lokal Nik Čelić ini tidak masuk dalam daftar pelatih Sergi Barbares, tetapi ia hadir di stadion Bilino Polje yang memanas sebagai pengumpul bola, sebelum akhirnya berada di tengah-tengah peristiwa tersebut.

Baca juga: Los Blancos tak pernah mati.. 5 rahasia di balik keyakinan Madrid untuk menyingkirkan Bayern Munich



Pencurian kertas

Di tengah ketegangan menjelang adu penalti, terjadi pertengkaran antara Donnarumma dan kiper Bosnia, Nikola Vasili.

Vasili, pemain St. Pauli, mengatakan pada hari Minggu: "Donnarumma mencoba merobek kertas yang saya gunakan untuk mencatat informasi tentang tendangan penalti Italia. Untungnya, kami telah mempersiapkan segala kemungkinan dan membawa salinan fotokopi."

Namun di tengah kekacauan itu, Avan melihat selembar kertas kecil di samping handuk Donnarumma, yang ternyata adalah kertas contekan berisi rincian tendangan para pemain Bosnia.

Pemungut bola muda itu berkata saat ditanya oleh stasiun TV Bosnia Face TV: "Saya melihat selembar kertas itu dan langsung mengerti apa itu. Saya mengambilnya dan menyembunyikannya."

Baca juga: Hanya dua pertanyaan yang menentukan masa depan Guardiola... dan duo ini yang paling berpeluang menggantikannya

. Ia menambahkan, "Dia memiliki semua informasi tentang para pemain kami. Tanpa kertas itu, Donnarumma hanya bisa mengandalkan instingnya."

Avan Cizmic melanjutkan tentang kiper Italia itu: "Dia sangat kecewa dan marah. Dia mengambil handuknya dan menyadari bahwa kertas itu hilang. Dia mencarinya tapi tidak menemukannya."

Apa yang terjadi setelahnya menjadi bagian dari sejarah, karena Donnarumma gagal menahan tendangan penalti mana pun, sehingga Bosnia dan Herzegovina berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Sejak malam itu, media sosial dipenuhi dengan pesan-pesan yang memuji bocah itu.

Harta Karun untuk Kebaikan

Avan Cizmic kembali ke rumahnya pada Selasa malam sambil membawa "harta karun" berharganya, kertas contekan yang mengubah jalannya pertandingan.

Menurut pengakuannya kepada media lokal, pemuda itu berencana melelang kertas tersebut dan menyumbangkan hasilnya untuk amal.

Baca juga: "Kutukan Kebajikan"... Pelajaran baru tentang "kesetiaan" dari Gattuso di tengah kegelapan kegagalan Italia

