Video: Lelucon Piala Dunia membuatnya dalam masalah... Henry meminta maaf kepada rakyat Nigeria

Legenda Arsenal dan tim nasional Prancis, Thierry Henry, terlibat dalam kontroversi besar setelah pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, akibat komentar yang ia sampaikan kepada seorang influencer.

Kontroversi ini bermula saat pertandingan pembuka turnamen tersebut ketika pembuat konten terkenal asal Amerika Serikat, A.J. Speed, bersama legenda Swedia Zlatan Ibrahimovic, mengkritik ketidaksesuaian seragam olahraganya.

Sebuah video yang tersebar luas memperlihatkan reaksi keduanya terhadap pakaian Speed, yang memadukan kaus timnas Amerika Serikat dengan celana pendek timnas Nigeria.

Setelah Ibrahimovic memperhatikan kombinasi tersebut, ia berkomentar, "Kamu memakai kaos Amerika dan celana pendek Nigeria."

Henry menambahkan: "Saya suka Nigeria, tapi hari ini hanya tentang Amerika." Ketika Speed bertanya apa yang salah dengan hal itu, Henry menjelaskan bahwa mengenakan seragam nasional yang tidak serasi sering dianggap sebagai pertanda buruk dalam olahraga.

Henry berkata: "Ini keren. Nigeria keren. Tapi ini membawa sial. Kamu harus memakai seragam lengkap. Tidak apa-apa; saya suka Nigeria, tapi kamu harus memakai seragam Amerika secara lengkap."

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Kesalahpahaman.. dan klarifikasi mendesak

Pernyataan Henry bahwa apa yang dilakukan Speed adalah "pertanda buruk" karena celana pendek Nigeria, disalahartikan oleh banyak orang dan menuduhnya menghina Nigeria.

Henry pun menggunakan akun Instagram resminya untuk mengklarifikasi pernyataannya dan menegaskan kekagumannya terhadap Nigeria serta basis penggemar Arsenal yang besar di sana.

Henry mengatakan dalam Story-nya pada Sabtu: "Saya perlu mengklarifikasi sesuatu karena saya rasa orang-orang tidak memahami kapan Anda mengatakan hal-hal tertentu atau kapan maksud Anda hanyalah bercanda. Kemarin, I-Show Speed memakai celana pendek Nigeria dan kaus Amerika, jadi saya bilang padanya bahwa memadukan seragam yang berbeda membawa sial. Bahkan jika celana pendeknya dari Prancis, Italia, atau Spanyol, saya akan mengatakan hal yang sama."

Dia menekankan: "Saya hanya bercanda dengannya, mengatakan bahwa itu pertanda sial; bukan karena Nigeria pertanda sial, tapi perbedaan seragam itulah yang pertanda sial. Saya bahkan mengatakan bahwa saya menyukai Nigeria, dan itu benar. Saya sangat menghormati Nigeria dan rakyatnya."

Dia menyimpulkan: "Banyak penggemar Arsenal di sana. Nigeria sama sekali bukan pertanda sial. Saya hanya mengatakan bahwa perbedaan seragam adalah pertanda sial jika dibandingkan dengan celana pendek lainnya."