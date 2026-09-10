Maroko meninggikan ambisi dalam perlombaan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, setelah Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, menegaskan bahwa Stadion Besar Hassan II di Benslimane akan menjadi tuan rumah pertandingan final turnamen tersebut, meskipun Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hingga kini belum mengumumkan stadion yang akan menggelar laga itu.

Lekjaa menyampaikan pernyataannya dalam sebuah acara Partai Keaslian dan Modernitas di Kota Bouznika, di mana ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang keberhasilan Maroko memenangi pertarungan terkait pertandingan terpenting dalam turnamen tersebut.

Presiden Federasi Sepak Bola Maroko itu mengatakan, sebagaimana disorot surat kabar Spanyol "Sport": "Yang harus kalian ketahui adalah bahwa Provinsi Benslimane akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030."

Lekjaa tidak berhenti sampai di situ, bahkan ia sampai membayangkan kedua tim yang akan bertanding di partai final, dengan berharap Maroko dapat menghadapi timnas Prancis, seraya menambahkan: "Dan jika Tuhan menghendaki, semoga ada pertandingan final yang mempertemukan Maroko dan Prancis sehingga kami bisa membalas dendam," di tengah antusiasme dan tepuk tangan para hadirin.

Pernyataan Lekjaa memperoleh arti penting tersendiri, mengingat FIFA hingga kini belum mengumumkan secara resmi stadion yang akan menggelar final Piala Dunia 2030, yang diselenggarakan oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, di samping pertandingan-pertandingan perayaan dalam rangka peringatan 100 tahun dimulainya Piala Dunia di Amerika Selatan.

Stadion Hassan II bersaing dengan Santiago Bernabeu dan Camp Nou

Pernyataan Lekjaa menempatkan Stadion Besar Hassan II di jantung persaingan dengan Spanyol, yang juga memiliki opsi-opsi menonjol untuk menjadi tuan rumah final, dengan yang teratas adalah Stadion Santiago Bernabeu dan Spotify Camp Nou.

Berkas pencalonan Maroko sangat bergantung pada proyek Stadion Hassan II, yang sedang dibangun di Provinsi Benslimane, antara Casablanca dan Rabat, dengan kapasitas mendekati 115 ribu penonton.

Kapasitas ini akan menjadikan stadion baru tersebut salah satu stadion sepak bola terbesar di dunia, di samping desainnya yang khas terinspirasi dari tenda-tenda tradisional yang digunakan pada musim-musim tradisional Maroko.

Pembangunan stadion tersebut diperkirakan rampung pada 2027, yakni tiga tahun sebelum dimulainya Piala Dunia, sehingga memberi Maroko waktu yang cukup untuk menguji dan mempersiapkan fasilitas tersebut guna menjadi tuan rumah ajang dunia ini.

Maroko tidak memandang proyek ini hanya sebagai stadion olahraga semata, sebab Stadion Hassan II merupakan salah satu simbol paling menonjol dari transformasi perkotaan dan olahraga di negara itu, serta salah satu elemen terpenting dalam berkas pencalonan bersama Maroko dengan Spanyol dan Portugal.

FIFA belum memutuskan stadion hingga kini

Meskipun Lekjaa berbicara dengan penuh keyakinan, situasi resmi tidak berubah, karena FIFA hingga kini belum mengumumkan stadion yang akan menggelar final Piala Dunia 2030.

Dengan demikian, pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Maroko itu bukanlah pengumuman resmi mengenai penunjukan pertandingan final kepada Maroko, melainkan mencerminkan besarnya keyakinan Kerajaan atas kemampuannya memenangi perlombaan tersebut, sekaligus menjadi pesan penekanan yang jelas dalam menghadapi berkas pencalonan Spanyol.

Persaingan untuk menjadi tuan rumah final semakin memanas selama beberapa bulan terakhir, di tengah keteguhan Maroko atas haknya untuk menggelar pertandingan terpenting dalam turnamen, berhadapan dengan keinginan Spanyol untuk menyelenggarakan final di negerinya dan menobatkan juara dunia 2030 di salah satu stadion besarnya.

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