Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr, memuji rekan setimnya asal Portugal, Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, setelah Ronaldo memberikan kepadanya penghargaan pemain terbaik pada laga melawan Al-Faisaly di Liga Roshn.

Al-Nassr menang atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Al-Majma'ah, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Setelah pertandingan berakhir, Ronaldo dipilih untuk meraih penghargaan pemain terbaik, namun bintang Portugal itu menolak menerimanya dan memutuskan untuk memberikannya kepada Abdullah Al-Hamdan berkat penampilan istimewa yang ditunjukkannya dalam pertandingan tersebut.

"Sang Don" menghampiri penyerang Arab Saudi itu seusai pertandingan dan menyerahkan sendiri penghargaan man of the match kepadanya, serta berfoto bersamanya dalam momen yang mencuri perhatian para penggemar di media sosial.

Al-Hamdan menanggapi momen tersebut dalam pernyataannya kepada kanal "Thmanyah" setelah laga berakhir, di mana ia berkata: "Sebuah kehormatan besar bagi saya untuk berada di samping salah satu legenda sepak bola, dan saya berharap hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk memberikan lebih banyak lagi."

Ia menambahkan: "Dia adalah pemain hebat, yang menampilkan level tinggi baik di dalam maupun di luar lapangan, dan kami banyak belajar darinya. Dia juga peduli untuk mengajari para pemain muda sebelum pemain senior, dan saya berharap kami bisa bersama-sama meraih hal-hal yang membahagiakan para pendukung Al-Nassr."

Abdullah Al-Hamdan menampilkan performa kuat menghadapi Al-Faisaly, di mana ia mencetak gol pertama dan menciptakan gol ketiga untuk pemain Brasil, Angelo, serta menciptakan sebuah gol bagi Cristiano Ronaldo yang dianulir karena offside.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr melompat ke puncak klasemen Liga Arab Saudi untuk sementara, usai kemenangannya atas Al-Faisaly, setelah mengangkat koleksi poinnya menjadi 25 poin, sama dengan Al-Qadsiah yang tengah menjalani laga sulit melawan Al-Hilal.