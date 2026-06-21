Video.. Legenda Liverpool: Al-Hilal adalah tim favorit saya di Liga Saudi

Legenda klub Liverpool ini memuji Liga Saudi, dan menyebut Al-Hilal sebagai tim yang paling ia sukai untuk disaksikan dalam kompetisi tersebut.

Kiper Liverpool asal Spanyol, Pepe Reina, mengatakan dalam wawancara dengan program "Dourina Ghir" di saluran "Al-Saudiya": "Saya mengikuti Liga Saudi sejak revolusi sepak bola yang dimulai di sana, dan saya menyaksikan bahwa liga ini telah meningkat pesat dalam waktu singkat."

Mengenai klub yang ia dukung di Liga Saudi, ia menjelaskan: “Jika saya harus mendukung satu tim, saya akan mendukung Al-Hilal, demi teman saya (Kalidou) Koulibaly yang memiliki hubungan persahabatan dengan saya.”

Reina pernah bermain bersama Koulibaly di Napoli antara tahun 2015 dan 2018, sebelum kiper asal Spanyol itu pindah ke AC Milan, sementara bek asal Senegal tersebut tetap bersama klub Italia tersebut hingga pindah ke Chelsea pada 2022, dan kemudian ke Al-Hilal pada tahun berikutnya.

Perlu dicatat bahwa Reina merupakan salah satu legenda klub Liverpool, di mana ia bermain antara tahun 2005 dan 2013, sebelum pindah ke Napoli, lalu membela sejumlah klub Eropa, yang terakhir adalah Como, di mana ia pensiun pada musim panas 2025.