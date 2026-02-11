VIDEO: Legenda Inggris David Seaman membahas penolakannya terhadap tawaran Manchester United, harapan Arsenal untuk meraih gelar juara, dan topik lainnya dalam episode terbaru Beast Mode On Podcast.

Dalam episode terbaru podcast Beast Mode On, mantan kiper Arsenal dan Inggris, David Seaman, bergabung dengan Adebayo Akinfenwa untuk berbincang tentang kariernya dan perjalanannya dari dipecat oleh Leeds United hingga tampil di Piala Dunia. Pemenang dua kali Premier League ini juga memberikan pandangannya tentang skuad Arsenal saat ini, pendapat jujurnya tentang Jordan Pickford, gol legendaris Ronaldinho, dan banyak lagi.

Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e