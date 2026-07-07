Video: Legenda Argentina mengakui: Wasit tidak adil terhadap Mesir... Salah layak mendapat tendangan penalti

Claudio López, mantan bintang tim nasional Argentina, mengakui bahwa wasit asal Prancis François Litxer telah merugikan tim nasional Mesir, karena kapten Mohamed Salah seharusnya mendapatkan tendangan penalti sebelum gol ketiga yang menentukan bagi tim Tango.

Timnas Mesir sempat unggul 2-0 dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar Selasa malam tadi, namun mereka gagal mempertahankan keunggulan tersebut dan harus tersingkir dari turnamen setelah kalah dengan skor 2-3.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi wasit yang besar setelah gol timnas Mesir yang dicetak oleh Mustafa Zico dianulir, serta tidak diberikannya tendangan penalti untuk Salah sebelum gol penentu Argentina tercipta.

Menanggapi hal tersebut, López, dalam analisisnya mengenai pertandingan tersebut melalui “BeIN Sports”, mengatakan bahwa wasit seharusnya mengambil keputusan yang sama seperti saat membatalkan gol Ziko dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan Marwan Attia terhadap Lisandro Martínez.

Ia menjelaskan, “Adegan yang melibatkan Salah seharusnya dinyatakan sebagai pelanggaran, meskipun bola berada sedikit di belakang Salah, sementara bola berada di depan Martínez.”

Ia menambahkan bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) terlambat dalam mengambil sejumlah keputusan, baik dalam pertandingan hari ini maupun dalam pertandingan lain di turnamen ini.