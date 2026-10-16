Video: Legenda Al Nassr prediksi Al Hilal juara Liga Arab Saudi

Legenda klub Al Nassr memprediksi rival tradisional Al Hilal akan merebut gelar Liga Roshn Saudi pada musim ini, 2026-2027.

Al Nassr menjadi juara Liga Roshn pada musim lalu, untuk pertama kali setelah puasa gelar selama 7 tahun, di bawah arahan pelatih Portugal Jorge Jesus, usai persaingan ketat dengan Al Hilal hingga pekan terakhir.

Fahad Al Hirfi, legenda Al Nassr, mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Doreena Ghair": "Tidak ada keraguan bahwa Al Hilal, setelah berbagai rekrutan, bintang, dan unsur-unsur yang ada di bawah arahan pelatih yang berpikir untuk tidak kebobolan satu gol pun, akan menjadi kandidat juara."

Terkait pemain terbaik, dia menjelaskan: "Saya melihat (Crysencio) Summerville akan menjadi pemain terbaik, dan dia akan membuat perbedaan besar seperti yang dilakukan Joao Felix bersama Al Nassr musim lalu, dan dia akan menjadi alasan utama Al Hilal meraih gelar."

Al Hirfi juga menominasikan 3 pemain untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak Liga Roshn pada musim ini, dia berkata: "Ada (Ivan) Toney dan Julian (Quinones), keduanya yang paling dekat, dan mungkin (Ollie) Watkins akan menyaingi mereka karena kekuatan Al Hilal dan opsi-opsi yang dimilikinya."

Di sisi lain, legenda Al Nassr itu menominasikan pemain Serbia Predrag Rajkovic, kiper Al Ittihad, untuk penghargaan kiper terbaik, sementara dia menilai bahwa suporter Al Ittihad adalah yang terbaik di Liga Roshn musim ini.

Perlu diingat bahwa Al Hilal saat ini memuncaki tabel klasemen Liga Saudi dengan koleksi 21 poin, sementara Al Nassr berada di posisi ketiga dengan 19 poin, hanya tertinggal selisih gol dari Al Qadsiah yang menempati posisi kedua.