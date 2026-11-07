Video: Legenda Al Nassr: Kami Tidak Akan Meraih Gelar Asia, dan Pelatih Al Ahli Provokatif

Fahd Al-Harifi, mantan bintang Al-Nassr, melontarkan pernyataan keras terkait ambisi "Al-Alami" pada musim ini, dengan menepis kemampuan tim untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions Asia Elite dengan komposisi skuad saat ini, sembari menegaskan bahwa tim membutuhkan tambahan pemain yang berpengaruh sebelum menghadapi tantangan-tantangan besar.

Al-Harifi tidak menyembunyikan pesimismenya terkait peluang Al-Nassr di level kontinental, dengan menilai bahwa persaingan untuk meraih gelar-gelar domestik tampak sebagai target yang lebih realistis, mengingat adanya sejumlah kekurangan teknis di dalam skuad, serta sulitnya menjalani turnamen panjang sekelas Liga Champions Asia Elite tanpa memiliki pelapis yang memadai.

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Mantan bintang Al-Nassr itu berkata, dalam pernyataan melalui program "Dawrina Ghair": "Al-Nassr membutuhkan perekrutan seorang bek kiri. Saya pesimis, atau lebih tepatnya saya lebih realistis, dan saya berharap Al-Nassr memenangkan Piala Super Saudi lalu Liga, tetapi saya katakan kepada para suporter: lupakan Liga Champions Asia Elite."

Ia menambahkan: "Turnamen bernapas panjang itu sulit dengan tim saat ini dan tanpa tambahan pemain. Jika Kingsley Coman kembali, kami akan menyaingi Al-Ahli, Al-Qadisiyah, dan Al-Hilal, tetapi tim memiliki banyak kebutuhan dan harus diperkuat." Ia juga mengkritik sejumlah keputusan terkait transfer, dengan berkata: "Andai mereka mempertahankan Brozovic dan tidak merekrut Samuel Costa."

Al-Harifi menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud membuat suporter Al-Nassr patah semangat, tetapi ia menilai bahwa penilaian teknis terhadap tim mengharuskan penetapan batas yang realistis atas ambisi, seraya menegaskan: "Jika Al-Nassr meraih gelar Super, musimnya akan sukses dan luar biasa dengan nama-nama yang ada saat ini," sebagai isyarat bahwa turnamen itu bisa menjadi peluang penting untuk menyelamatkan musim dan meraih gelar lebih awal.

Turnamen Piala Super Saudi digelar di Kuwait pada periode 19 hingga 23 Desember 2026, dengan diikuti oleh Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadisiyah, dan Al-Khaleej.

Hasil undian mempertemukan Al-Nassr dengan Al-Khaleej pada tanggal 20, sedangkan Al-Ahli menghadapi Al-Qadisiyah pada tanggal 19 di bulan yang sama, di Stadion Jaber Al-Ahmad International. Jika Al-Alami lolos ke final yang dijadwalkan pada tanggal 23, mereka akan menghadapi pemenang dari laga lainnya, sehingga tinggal berjarak dua kemenangan dari meraih gelar.

Di sisi lain, Al-Harifi melancarkan serangan tajam terhadap pelatih Al-Ahli asal Belanda, Marino Pusic, dengan berkata: "Ia tidak memenuhi ambisi suporter Al-Raqi dan belum memberikan sesuatu yang bisa menjadi pembelaannya bersama tim, serta memainkan pemain-pemain yang tidak layak tampil. Jadi, ia harus memperbaiki keadaan atau pergi."