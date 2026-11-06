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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Legenda Al Nassr Gambarkan Skenario Fantastis untuk Gol Ronaldo ke-1000

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
AFC Champions League Elite
Portugal
Arab Saudi

Mampukah sang bintang Portugal berhasil?

Mohammed Al-Sahlawi, legenda klub Al-Nassr, melukiskan skenario imajinatif tentang cara bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, bisa mencetak gol ke-1000 dalam kariernya di dunia sepak bola.

Ronaldo telah mencetak 985 gol sepanjang kariernya hingga saat ini, yang berarti ia hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk menjadi pemain pertama yang mencetak 1000 gol dalam sejarah sepak bola.

Seandainya bintang Portugal itu berhasil mewujudkannya, maka hal tersebut hanya akan terjadi bersama Al-Nassr pada musim ini, terlebih setelah ia mengumumkan pensiun dari level internasional, kemarin, Kamis.

Al-Sahlawi mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Saya berharap Ronaldo mencetak gol ke-1000-nya di final Liga Champions Elite Asia".

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Ia menambahkan: "Namun, jika gol itu tidak terjadi di final dan datang di Liga Roshn, saya berharap itu terjadi dalam pertandingan yang menentukan, siapa pun lawannya, agar tidak pernah terlupakan".

Ronaldo hanya meraih satu gelar resmi bersama Al-Nassr sejak bergabung dengan klub tersebut pada Januari 2023, yaitu gelar Liga Roshn pada musim lalu, setelah absen selama 7 tahun.

"Roket Madeira" bermimpi menutup kariernya dengan pencapaian seribu gol di level individu, selain meraih gelar Liga Champions Elite Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah klub ibu kota tersebut di level kolektif.

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