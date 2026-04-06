Video: Legenda Al-Nasr Menyerang Jesus Meskipun Timnya Memimpin Klasemen

Meskipun klub Al-Nassr dari Arab Saudi memimpin klasemen Liga Pro dengan selisih 5 poin dari rivalnya, klub Al-Hilal, pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, tetap tidak luput dari kritik.

Jesus mendapat serangan tajam dari salah satu legenda "Al-Alamy", yang menganggap bahwa performa teknis tim tidak mencerminkan kualitas para pemain bintang yang ada dalam skuad, sambil menyoroti bahwa hasil positif tidak dapat menyembunyikan beberapa kelemahan yang jelas dalam gaya bermain.

Al-Nassr sebelumnya berhasil mengalahkan Al-Najma dengan skor 5-2 pada pekan ke-27, sehingga mengumpulkan 70 poin di puncak klasemen, unggul 5 poin atas Al-Hilal dan Al-Ahli.

Yusuf Khamis, legenda Al-Nassr, mengatakan dalam wawancara di program "Al-Muntasif": "Jesus harus belajar dari kesalahan masa lalu, karena gaya bermainnya sebelumnya menyebabkan kehilangan banyak poin selama putaran pertama."

Dia melanjutkan: "Saya rasa Al-Nassr akan membutuhkan poin-poin ini saat ini di tengah persaingan yang sengit, tetapi jika kita melihat kembali putaran pertama, kita melihat bahwa pelatih asal Portugal itu melakukan beberapa kesalahan besar."

Dia melanjutkan: "Jesus terlalu agresif dalam menyerang lawan dengan pertahanan yang maju dan menekan secara berlebihan, yang menyebabkan tim kebobolan banyak gol."

Dia menambahkan: "Namun, tim ini juga melakukan banyak kesalahan dalam hal disiplin, umpan, dan hal-hal lainnya, terutama dalam pertandingan melawan Al-Hilal."

Dia menyimpulkan: "Pelatih asal Portugal itu harus belajar dari kesalahan masa lalu, terutama dengan sisa 7 putaran hingga akhir musim."







