Sami Al-Jaber, legenda klub Al-Hilal, melontarkan pernyataan menarik seputar penurunan performa yang diperlihatkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, pada malam kemenangan atas Neom dengan skor 1-0 dalam pekan ke-10 Liga Roshn.

Ronaldo menyia-nyiakan sejumlah peluang mudah sepanjang pertandingan, terutama tendangan penalti beberapa saat sebelum babak pertama berakhir.

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Terkait hal ini, Sami Al-Jaber mengatakan dalam pernyataan melalui program Saudi "Nadeena": "Ronaldo jelas sedang mengalami krisis mental akibat apa yang menimpanya di timnas Portugal."

Ia menambahkan: "Ronaldo yang kita kenal tidak akan menyia-nyiakan peluang seperti ini, tetapi ia sedang mengalami pikiran yang tidak fokus. Ia selalu mencetak gol, dan penampilannya hari ini dengan level seperti itu menjadi bukti kebenaran ucapan saya."

Ia melanjutkan: "Saya pengamat setia Ronaldo, terutama pada era Real Madrid. Ia selalu mencetak gol dari setiap peluang yang tersedia baginya, dan mustahil baginya menyia-nyiakan peluang dengan cara seperti ini."

Ia menutup: "Menurut pandangan saya, Joao Felix adalah bintang utama tim dan selalu menentukan hasil pertandingan, tetapi Al-Nassr tidak memiliki penyerang mana pun dengan level yang sama seperti Ronaldo, sehingga tim terpaksa menurunkannya."



