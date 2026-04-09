Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League
Video.. Legenda Al-Hilal: Inzaghi Telah Belajar dari Pengalaman dan Mengembalikan Karisma Sang Pemimpin

Al-Azraq Kembali ke Jalur yang Benar

Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal, memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan "Al-Zaeem" pada malam kemenangan telak atas Al-Khaloud dengan skor 6-0, Rabu kemarin, dalam laga pekan ke-29 Liga Profesional Roshen.

"Pemimpin Asia" ini mengumpulkan 68 poin dan berada di posisi kedua klasemen Liga Roshen, dua poin di belakang pemuncak klasemen Al-Nassr (70), menjelang pertandingan "Al-Alamy" melawan Al-Akhdoud, Sabtu mendatang.

Mengenai hal ini, Sami Al-Jaber mengatakan dalam wawancara di program "Nadina": "Saya yakin Inzaghi telah belajar dari kesalahan dan melepaskan keyakinannya, serta mengembalikan karakter serangan Al-Hilal."

Baca juga.. 3 bulan di garis depan.. Tarian terakhir Ronaldo mengancam takhta Messi dan Al-Hilal

Baca juga.. Video.. Al-Jaber: Al-Ahli dirugikan demi Al-Nassr.. dan kesalahan wasit tidak bisa diabaikan

Dia menambahkan: "Ada perbedaan besar antara pertandingan melawan Al-Taawoun dan Al-Khulud. Al-Hilal tampil dengan serangan yang bagus di pertandingan terakhir, mampu menekan dengan keras di seluruh lapangan, dan bermain dengan pertahanan yang maju."

Dia melanjutkan: "Inilah yang kami minta sejak awal, karena tim kehilangan banyak poin dalam pertandingan-pertandingan yang mudah, karena Inzaghi tidak mengenal Al-Hilal dengan baik."

Al-Jaber berpendapat bahwa para bintang Al-Hilal telah terbebas setelah perubahan taktik, yang terlihat dalam laga melawan Al-Khulud. Ia mengatakan: "Jika pelatih asal Italia ini terus bermain dengan gaya ini, ia akan meraih kemenangan secara konsisten."

Dia menekankan: "Kepribadian Al-Hilal kembali lagi, setelah Inzaghi memahami bahwa sang pemimpin adalah yang memiliki reaksi, karena kami mengutamakan kepentingan sang pemimpin di atas segalanya."

Al-Jaber menegaskan bahwa Al-Hilal mampu meraih treble Liga, Asia, dan Piala Raja, asalkan semua pihak bersatu padu dalam beberapa bulan ke depan.

Dia menyimpulkan: "Kami tidak memiliki permusuhan dengan Inzaghi, dia adalah salah satu dari 10 pelatih terbaik di dunia, tetapi dia perlu memahami lingkungan Al-Hilal."

