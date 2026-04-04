Video: Lebih dari sekadar cuplikan... Teriakan seorang penggemar membawa Renard kembali ke pusat perhatian

Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang menjabat sebagai pelatih tim nasional Saudi, mengalami kejadian tak terduga saat menyaksikan pertandingan antara Al-Nassr dan Al-Najma. Ia mendapat kejutan tak terduga dari salah satu suporter di tribun penonton, dalam pertandingan yang digelar sebagai bagian dari putaran ke-27 Liga Profesional Roshen.

Pelatih asal Prancis tersebut telah menjadi sasaran utama kritik dalam beberapa hari terakhir, setelah timnas Saudi kalah dari Mesir dan Serbia, di mana beredar laporan mengenai pemecatannya dari jabatan pelatih "Al-Akhdar", sebelum Federasi Sepak Bola membantah kabar yang beredar.

Renard berada di tribun Stadion "Al-Awal Park" untuk menyaksikan pertandingan Al-Nassr melawan Al-Najma, namun ia bertabrakan dengan seorang suporter yang menghampirinya dan terus menegurnya selama beberapa menit, di tengah rasa malu yang melanda pelatih asal Prancis tersebut.

Tampaknya pelatih asal Prancis itu tidak mampu memberikan penjelasan apa pun kepada suporter tersebut dan hanya tersenyum malu-malu, sebelum suporter itu kembali ke tempat duduknya.

Setelah intensitas kritik mereda, kritik itu kembali meningkat, di mana tindakan suporter tersebut memicu ledakan komentar di platform media sosial "X" yang menyerang Renard dan Federasi Sepak Bola.



